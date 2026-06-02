Un vecino de Quinta 25 aseguró que el Municipio de General Roca le quitó el terreno en el que estaba construyendo su casa y lo adjudicó a otra familia. La situación fue dada a conocer por la concejal Belén Bavastri y generó preocupación por el avance que el hombre ya había realizado en el lugar.

El protagonista del reclamo es Daniel Santibañez, quien contó que al llegar al lote se encontró con que el espacio estaba cerrado y con un cartel que tenía otro nombre. Según relató, el terreno le había sido entregado luego de una toma de tierras realizada en 2019.

El origen del reclamo por el terreno

Santibañez explicó que, en aquel momento, el entonces intendente Martín Soria se había comprometido a otorgarles otros terrenos si las familias se retiraban del lugar ocupado.

“Soria dijo que si ganaba las elecciones o las perdía, nos iba a dar un terreno. A los dos días ganó las elecciones y le dio a 150 familias terreno con la escritura que yo tengo. Resulta que hace dos semanas, vengo acá a mi terreno y me encuentro con una sorpresa de que está todo cerrado, con un cartel con otro nombre”, expresó el vecino.

El hombre sostuvo que cuenta con la tenencia original firmada por Martín Soria, que le fue entregada en el Concejo Deliberante. También señaló que los demás vecinos del sector tendrían documentación similar.

Inversión, obra avanzada y falta de notificaciones

De acuerdo con su testimonio, en el terreno ya había realizado una platea y había levantado paredes. Por eso, al advertir que el lote había sido asignado a otra persona, acudió a Tierras Fiscales para pedir explicaciones y saber cómo podía recuperar sus cosas.

“Fui a Tierras Fiscales, yo le digo: ‘¿Y cómo hago yo para recuperar mis cosas?’. ‘Ahí tenés que ir a hablar con el dueño’, me dijeron. ‘Y pero si el dueño no me deja entrar, ¿cómo hago?’, consultó en el municipio”, relató.

Según Santibañez, en el Municipio le pidieron su número de documento y le indicaron que habían enviado notificaciones a una dirección. Sin embargo, aseguró que nunca recibió ningún aviso.

“La chica del municipio me pidió el número de documento, se lo doy y me dice: ‘Te mandaron notificaciones a esta dirección’. ‘¿A qué dirección?’, le pregunté. Nunca me quiso mostrar la computadora”, señaló.

Luego agregó: “Me pongo para el costado, le corro la computadora y estaba todo en blanco. No sale la dirección ni de mi documento, ni de la madre de mi nene. Nunca me llegó una notificación del municipio, nada”.

“Lo único que quiero es recuperarlo”

El vecino consideró que la desadjudicación es injusta y remarcó que desconoce si la persona que recibió el lote tiene el mismo tipo de documentación que él. “No sé si el nuevo dueño tiene el mismo papel que tengo yo, porque yo tengo la tenencia original firmada por Martín Soria, me la entregaron en el Concejo Deliberante, y acá todos los vecinos deben tener la misma que yo tengo. Y yo lo único que quiero es recuperarlo”, pidió.

Santibañez afirmó que avanzó con la construcción “a pulmón” y lamentó el impacto económico que representa perder lo invertido. “Esto es mío, y cuesta, cuesta todo esto”, expresó.

También cuestionó la respuesta que recibió cuando preguntó si le iban a compensar por lo que había puesto en el terreno. “Me dijeron: ‘Andá y hablá con el nuevo propietario del terreno y fijate si lo podés sacar’. Esa es la solución que me da el municipio”, detalló.

“Cuesta llegar a fin de mes y aparte que hay poco trabajo, pero como sea pude comprar estas cosas y tener lo que tengo, y me encuentro con esto en el municipio que es un bajón”, manifestó.

Por último, el vecino describió el desgaste que atravesó desde el inicio del proceso. “Para mí es un bajón económicamente y mentalmente porque nosotros estuvimos dos semanas ahí metidos, con frío, con lluvia, con viento, para que después el municipio venga y se lo adjudique a otra persona así de la nada. Aparte hay mucho terreno acá que están pelados y no se lo dan a nadie, ¿y justo el mío se lo van a dar?”, cuestionó.