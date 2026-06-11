DESARROLLO SOCIAL DE GENERAL ROCA RECORDÓ SUS PROGRAMAS, HORARIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS DISPONIBLES

La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General Roca recordó a la comunidad que actualmente funciona en el edificio del nuevo CIM de barrio Alfonsina Storni, ubicado en Santa Cruz y Las Heras.

Desde ese espacio se llevan adelante distintas líneas de trabajo orientadas a fortalecer el desarrollo social de la comunidad, con especial atención en las infancias, el acompañamiento educativo, la contención familiar y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Programas destinados a familias, infancias y estudiantes

Entre las acciones disponibles se encuentra el Programa Embarazo Saludable, que promueve que las futuras mamás realicen controles prenatales periódicos. Además, brinda acompañamiento integral durante el embarazo, fomenta hábitos saludables y apunta a favorecer un parto seguro y saludable tanto para la mamá como para el bebé.

También funcionan los Centros Educativos Comunitarios Infantiles, conocidos como CECIs, que garantizan el desarrollo integral de niñas y niños desde los 6 meses hasta los 4 años, con prioridad para quienes se encuentran en situación de riesgo social.

Estos espacios funcionan como jardines materno-infantiles y aseguran una nutrición adecuada mediante la provisión de desayuno, almuerzo y merienda. Además, contemplan la entrega de viandas especiales para casos de bajo peso.

Otra de las herramientas es el Programa de Becas Municipales, destinado a acompañar la trayectoria educativa de niños, niñas, adolescentes y adultos. El objetivo es garantizar el acceso, la permanencia y el egreso dentro del sistema escolar formal, a través de un apoyo económico que funciona como estímulo para estudiantes de nivel primario, secundario y universitario.

Talleres y colonias municipales

La Secretaría también articula con distintas propuestas de formación, recreación y desarrollo personal. En ese marco, se ofrecen más de 500 talleres municipales vinculados a disciplinas como Deportes, Cultura, Arte, Oficios y Tecnología.

Estas actividades se desarrollan durante todo el año, tanto en el centro como en los barrios. Según se informó, este año más de 15.000 personas participan de propuestas para aprender a tocar un instrumento, expresarse a través del arte, practicar deportes y acceder a distintas alternativas de desarrollo personal y comunitario.

Además, se lleva adelante el Programa Municipal de Colonias de Vacaciones, que brinda espacios de contención, recreación, aprendizaje y socialización durante el receso escolar para niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

La propuesta es coordinada por el equipo de profesores de Educación Física de la Dirección de Deportes.

Atención al público y trámites

La Secretaría de Desarrollo Social atiende por demanda espontánea de lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas, en el edificio ubicado en Santa Cruz y Las Heras.

En ese lugar se brindan distintos servicios y espacios de asesoramiento:

Gestión de trámites: solicitudes de inscripción al Banco de Tierras , Programas Municipales de Becas , Leña y garrafa , entre otros. La atención es de lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas .

solicitudes de inscripción al , , y , entre otros. La atención es de . Asesoramiento legal y técnico para mujeres: orientación en cuestiones de género y temas derivados del derecho de familia. Atiende los viernes, de 8 a 12 horas .

orientación en cuestiones de género y temas derivados del derecho de familia. Atiende los . Atención personalizada a personas mayores: disponible de lunes a viernes, de 7.30 a 13 horas .

disponible de . Equipo técnico de los CECIs: consultas por disponibilidad de cupos e informes en general. Atiende de lunes a viernes, de 7 a 13 horas .

consultas por disponibilidad de cupos e informes en general. Atiende de . Dirección de Participación Vecinal: asesoramiento y gestión vinculada a Centros Comunitarios. La atención es de lunes a jueves, de 7.30 a 13 horas.

Orientación por consumo problemático

En el mismo espacio también se brinda asistencia a personas en situación de vulnerabilidad frente a problemáticas asociadas al consumo de sustancias, a través del dispositivo territorial comunitario de SEDRONAR.

La atención se realiza los jueves, de 16 a 18 horas. En caso de conocer a alguien que necesite ayuda por atravesar una situación de consumo problemático, se puede llamar a la línea 141 o enviar un mensaje por WhatsApp al 2984 333656.

Además, el equipo del dispositivo SEDRONAR se encuentra disponible para brindar información y orientación los lunes, martes, miércoles y viernes en el CePLA, ubicado en Ushuaia 2555, de 16 a 20 horas.