NOTICIAS GENERAL ROCA
ALERTAN POR PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR RECOLECTORES MUNICIPALES PARA VENDER BOLSAS EN GENERAL ROCA
Vecinos y vecinas de General Roca fueron advertidos por la presencia de personas que se presentan falsamente como recolectores de residuos municipales y recorren distintos sectores de la ciudad ofreciendo bolsas de residuos a la venta.
Desde el Municipio se aclaró que ningún empleado municipal está autorizado a realizar ese tipo de ventas, por lo que se trata de una maniobra falsa.
Ante la detección de situaciones similares, se solicitó realizar la denuncia correspondiente de manera inmediata al 298-4431400 o acercarse a la unidad policial más cercana.
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