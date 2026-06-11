GENERAL ROCA: DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE ENTRAR A UNA CASA E INTENTAR ROBAR

Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada por personal de la Subcomisaría 67º, luego de ser señalado como presunto autor de un hecho de violación de domicilio y tentativa de hurto.

La intervención policial comenzó cuando una mujer llamó a la unidad para advertir que un desconocido había ingresado a su vivienda, ubicada en un sector de calles Públicas, entre Tierra del Fuego y Carlos Gardel, con aparentes intenciones de robo.

Mientras los efectivos se dirigían al lugar, al circular por Sargento Cabral y Tierra del Fuego observaron a un hombre que pedía ayuda y aseguraba haber sido víctima de un hecho delictivo. El vecino indicó a otro sujeto que escapaba a pie por la zona y lo identificó como el presunto autor.

Persecución y aprehensión

Ante esa situación, los uniformados iniciaron una persecución. El sospechoso no acató la voz de alto y continuó huyendo hasta que fue interceptado en la intersección de Los Cerezos y Los Perales.

Luego de ser reducido e identificado, el hombre fue trasladado a la dependencia policial.

Otra denuncia contra el mismo sospechoso

Más tarde, otro vecino denunció que el mismo individuo había ingresado al patio de su vivienda tras escalar un paredón perimetral de aproximadamente dos metros de altura, utilizando una escalera.

Según el relato, el sospechoso intentó sustraer un disco metálico que se encontraba en el lugar.

La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso que el hombre permanezca aprehendido, imputado por los delitos de violación de domicilio y tentativa de hurto, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.