JUSTICIA ORDENÓ FRENAR RECLAMOS CONTRA UNA VECINA DE GENERAL ROCA ESTAFADA TRAS EL ROBO DE SU CELULAR

Una vecina de General Roca obtuvo una medida judicial luego de denunciar que, tras el robo de su teléfono celular durante un viaje a Buenos Aires, delincuentes accedieron a sus aplicaciones bancarias, vaciaron sus ahorros y solicitaron créditos millonarios a su nombre.

El hecho comenzó cuando a la mujer le sustrajeron su DNI, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y el celular, donde permanecían abiertas sesiones de distintas plataformas financieras. Ese mismo día realizó la denuncia policial, pero los estafadores igualmente lograron operar desde sus cuentas.

Con el control del dispositivo, los autores de la maniobra pidieron préstamos y realizaron varias transferencias. Según la presentación de la damnificada, se solicitaron créditos mediante Banco Patagonia y Naranja Digital, se retiró la totalidad del dinero que tenía guardado en los “frascos” de la aplicación Naranja X y también se registraron débitos junto a un crédito en Cencosud.

La mujer aseguró que los fondos obtenidos de manera fraudulenta fueron enviados a una cuenta del Banco Industrial, entidad en la que afirmó no haber abierto jamás una cuenta bancaria.

Reclamos rechazados y presentación judicial

Ante el avance de las deudas generadas por operaciones que desconocía, y luego de que los canales de reclamo de Tarjeta Naranja y Cencosud rechazaran sus planteos, la vecina acudió al fuero Civil de General Roca.

En su presentación solicitó una medida cautelar urgente para impedir que las entidades financieras le reclamaran el pago de esos créditos y movimientos, y para evitar que fuera informada como deudora en las bases del Banco Central o en el sistema Veraz.

La decisión de la Justicia

Luego de evaluar la documentación aportada, entre ella las denuncias policiales y las actas de la Dirección de Defensa del Consumidor, la Justicia rionegrina hizo lugar al pedido de la damnificada.

El juez interviniente ordenó al Banco Patagonia, Naranja Digital, Tarjeta Naranja y Cencosud que se abstengan de realizar cobros, cargos, intimaciones o reclamos judiciales y extrajudiciales vinculados con las operaciones desconocidas por la mujer.

Además, el magistrado intimó al Banco Industrial a informar si todavía existen fondos depositados en la cuenta bancaria hacia la que fue transferido el dinero obtenido mediante la maniobra denunciada.

Protección inicial por 60 días

En la resolución, el juez consideró que el caso se encuadra dentro de una relación de consumo y señaló el riesgo concreto que implica la demora judicial. Advirtió que la vecina podría quedar obligada a pagar créditos que no pidió y enfrentar consecuencias patrimoniales injustas, como un bloqueo crediticio.

Por esa razón, la medida cautelar fue dispuesta con una vigencia inicial de 60 días. Ese plazo podrá ser renovado, modificado o levantado de acuerdo con el avance de la investigación y la resolución del conflicto de fondo.