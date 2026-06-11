ADVIERTEN POR INTENTOS DE ESTAFA QUE INVOCAN AL PODER JUDICIAL DE RÍO NEGRO PARA TOMAR CONTROL DE WHATSAPP

El Poder Judicial de Río Negro alertó sobre una posible modalidad de estafa mediante llamados telefónicos y correos electrónicos falsos en los que se utiliza el nombre del organismo para obtener datos personales o acceder a cuentas de WhatsApp.

La advertencia fue emitida tras detectarse comunicaciones dirigidas a personas matriculadas y usuarias del sistema judicial. En esos contactos, personas que se presentaban como integrantes del Poder Judicial solicitaban información personal o datos vinculados a la matrícula.

Según se informó oficialmente, luego de pedir la corroboración de datos, los interlocutores indicaban a la persona que abriera WhatsApp, activara el altavoz o vinculara un nuevo dispositivo a su cuenta. Desde el organismo señalaron que esa maniobra puede permitir que terceros ingresen de manera indebida a la cuenta de mensajería de la víctima.

Pedidos que no realiza el organismo

Las autoridades remarcaron que el Poder Judicial no solicita por teléfono acciones que comprometan la seguridad de cuentas digitales. En ese sentido, aclararon: «no se solicita por teléfono la vinculación de dispositivos de WhatsApp ni se piden códigos, claves, contraseñas o accesos personales para validar datos».

La maniobra busca generar confianza mediante el uso del nombre institucional para conseguir información sensible o lograr que la persona realice pasos que permitan vulnerar sus accesos personales.

También hubo correos electrónicos falsos

La alerta se difundió pocos días después de otro episodio que encendió las alarmas: el envío masivo de correos electrónicos apócrifos cuyo remitente aparentaba pertenecer a un juzgado de Familia.

De acuerdo con lo informado, esos mensajes invitaban a seguir un enlace o descargar un archivo adjunto. Ante este tipo de situaciones, se recomendó no abrir vínculos, evitar descargas y comprobar siempre el origen de la comunicación a través de canales oficiales.

El Poder Judicial recordó que las notificaciones institucionales se realizan mediante los sistemas habilitados y los medios oficiales, por lo que cualquier solicitud recibida por teléfono o correo electrónico debe ser evaluada con precaución antes de realizar alguna acción.

Recomendaciones ante comunicaciones sospechosas

Las autoridades aconsejaron verificar cualquier comunicación por vías oficiales antes de compartir información o realizar acciones en cuentas digitales. La recomendación alcanza a llamadas, mensajes o correos que incluyan pedidos de datos personales, accesos a cuentas, enlaces o archivos adjuntos.

No compartir códigos de verificación , claves ni contraseñas.

, claves ni contraseñas. No abrir WhatsApp durante una llamada de estas características.

durante una llamada de estas características. No vincular dispositivos desconocidos a la cuenta.

No abrir enlaces ni descargar archivos de correos sospechosos.

Finalizar la comunicación ante cualquier pedido dudoso.

Corroborar la información únicamente por canales oficiales del organismo.

Ante dudas, el Poder Judicial de Río Negro sugirió consultar con la Mesa de Ayuda o con los medios institucionales habilitados. La advertencia está dirigida especialmente a abogados, abogadas y usuarios del sistema judicial, aunque también alcanza a cualquier persona que reciba llamados o mensajes con solicitudes de datos personales, accesos digitales o descargas de archivos.