RÍO NEGRO AUTORIZÓ A LA POLICÍA PROVINCIAL A INCORPORAR PISTOLAS TASER Y OTROS DISPOSITIVOS MENOS LETALES

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves 11 de junio de 2026, por mayoría, una ley que habilita a la Policía provincial a utilizar pistolas Taser y otros dispositivos de intervención considerados menos letales.

La norma autoriza la incorporación de herramientas destinadas a incapacitar, disuadir o controlar personas, con el objetivo de reducir el riesgo de provocar lesiones graves o consecuencias fatales durante intervenciones policiales.

Qué dispositivos podrá utilizar la fuerza

La ley contempla distintos tipos de armas menos letales que podrán ser empleadas por la fuerza de seguridad rionegrina. Entre ellas se incluyen los dispositivos electrónicos de incapacitación, conocidos como Taser o Axon, aerosoles irritantes como el gas pimienta, proyectiles de impacto controlado, granadas aturdidoras acústicas o luminosas y lanzadores de agentes irritantes para situaciones de control de multitudes.

El proyecto también establece que el personal que utilice este equipamiento deberá contar con una capacitación técnica y operativa específica.

Según lo planteado en la ley, la finalidad es dotar a la fuerza de herramientas intermedias para intervenir en situaciones de riesgo, procurando evitar, en la medida de lo posible, el uso de armas de fuego.

Otras leyes aprobadas en la misma sesión

La autorización para el uso de pistolas Taser fue parte de una jornada legislativa en la que también se sancionaron otras normas de alcance provincial vinculadas al servicio de justicia, usuarios vulnerables y patrimonio histórico.

Entre las iniciativas aprobadas se encuentra la creación de un nuevo Juzgado de Familia en San Antonio Oeste, que funcionará de manera exclusiva para ese fuero. Con esta reorganización, el actual Juzgado N° 9 continuará tramitando causas civiles, comerciales y de minería.

Además, obtuvo sanción definitiva la ley que prohíbe los cortes de servicios públicos esenciales hasta el 31 de diciembre de 2027 para personas jubiladas, pensionadas y usuarios que acrediten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. La medida alcanza el suministro de agua potable, energía eléctrica y gas natural.

Patrimonio histórico y cambio de denominación

Durante la misma sesión, la Legislatura avanzó con medidas de protección del patrimonio histórico provincial. En ese marco, el paraje Pilcaniyeu Viejo fue declarado Sitio Histórico Provincial.

También fueron incorporados a la categoría de Monumentos Históricos Provinciales el antiguo edificio de Correos y el tradicional galpón de esquila de la localidad.

Por último, se aprobó el cambio de denominación de la actual Comisión de Fomento de Paso Flores, que pasará a llamarse oficialmente Siete Parajes, manteniendo la continuidad administrativa y jurídica de la localidad bajo su nueva identificación.

Con esta sanción, el uso de pistolas Taser y otros dispositivos menos letales quedó incorporado formalmente a la legislación provincial como parte del equipamiento habilitado para la fuerza de seguridad rionegrina.