RTO: AVANZÓ LA LICITACIÓN PARA CONCESIONAR EL SERVICIO EN GENERAL ROCA Y VILLA REGINA

La Dirección de Vialidad Rionegrina realizó la apertura de sobres del quinto llamado de la Licitación Pública N° 10/2025, destinada a concesionar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en las ciudades de General Roca y Villa Regina.

En esta nueva instancia del proceso licitatorio se presentó un oferente interesado en la prestación del servicio, lo que fue considerado un avance importante luego de que las convocatorias anteriores no recibieran propuestas.

La oferta corresponde a la firma Garcia Orozco Estefanía y contempla la cobertura del servicio en General Roca mediante la puesta en funcionamiento de una planta de RTO en esa ciudad. A partir de esta presentación, se avanzará con la evaluación técnica y administrativa correspondiente para una eventual adjudicación.

Un servicio clave para la seguridad vial

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, destacó la importancia de contar con interesados en brindar este servicio, considerado esencial para la seguridad vial.

Desde el organismo señalaron que la Revisión Técnica Obligatoria permite verificar las condiciones mecánicas de los vehículos y contribuye a una circulación más segura en rutas y calles de la provincia.

Quinto llamado tras cuatro convocatorias desiertas

El proceso para seleccionar un nuevo concesionario comenzó en octubre de 2025. Sin embargo, los cuatro llamados anteriores fueron declarados desiertos por falta de oferentes.

Esa situación motivó una nueva convocatoria, con el objetivo de garantizar la continuidad y el fortalecimiento del servicio en el Alto Valle.

Vialidad Rionegrina recordó además que siguen operativas las restantes plantas de RTO habilitadas en Río Negro, asegurando la prestación del servicio para los vehículos radicados en la provincia.