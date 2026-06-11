GENERAL ROCA HOMENAJEÓ A SUS REPRESENTANTES MUNDIALISTAS DE FOOTGOLF

Los jugadores de General Roca que formaron parte de la Selección Argentina en el Mundial de Footgolf disputado en Acapulco, México, fueron recibidos en la ciudad tras su destacada participación internacional.

El reconocimiento se dio en el marco de una emotiva caravana realizada para celebrar los logros obtenidos en suelo azteca. Durante el recorrido, la Intendente María Emilia Soria recibió a los deportistas roquenses que integraron el equipo nacional.

Entre los protagonistas estuvieron Alejandro López y Sebastián Muñoz, quienes se consagraron Bicampeones Mundiales en la categoría Senior. También fueron reconocidos Nelson Alfonsín, Joaquín Arias, Giovanni Anzisi, Diego Tripailao y Matías Palferro, que alcanzaron el podio con un meritorio 3° puesto.

En su regreso a General Roca, los jugadores estuvieron acompañados por Bomberos Voluntarios, familiares, amigos y vecinos, quienes se sumaron a los festejos por el campeonato.

Como parte del homenaje, recibieron una copia de la Declaración de Interés Social y Deportivo aprobada por el Concejo Deliberante, en reconocimiento a su participación en la competencia internacional. La entrega estuvo a cargo de las concejalas Natali Giordanella y Cecilia Collueque.