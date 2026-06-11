RÍO NEGRO ADHIRIÓ AL RIMI Y SUMA INCENTIVOS PARA MEDIANAS INVERSIONES
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta de promoción económica que apunta a acompañar a quienes invierten, producen y generan empleo en el territorio provincial.
La sanción legislativa incorpora este régimen a los mecanismos provinciales ya existentes, con el objetivo de fortalecer las condiciones para que PYMES, industrias, productores y emprendedores puedan desarrollar sus actividades en Río Negro con mayor claridad y previsibilidad.
Incentivos para producir y generar empleo
Desde el Gobierno provincial se enmarcó la adhesión al RIMI dentro del rumbo impulsado por la decisión política del Gobernador Weretilneck, orientado a crear un escenario favorable para la inversión y la generación de empleo genuino en beneficio de las y los rionegrinos.
El régimen fue impulsado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 27.802 y se vincula con la Ley Provincial 5.766 de Promoción Económica e Industrial, que contempla beneficios impositivos, fiscales y logísticos para quienes inviertan o radiquen su actividad en la provincia.
Según se informó, el objetivo es aliviar el esfuerzo inicial que implica invertir y mejorar el flujo financiero de las empresas que accedan a esta herramienta.
Alcance y beneficios del régimen
El RIMI tendrá una vigencia de dos años y estará destinado a micro, pequeñas y medianas empresas. Los pisos de inversión previstos van desde U$S 150.000 para microempresas hasta U$S 9 millones para empresas medianas.
Esta nueva herramienta se articulará con mecanismos provinciales vigentes, entre ellos:
- Exenciones en Ingresos Brutos.
- Exenciones en Inmobiliario.
- Exenciones en Sellos.
- Estabilidad fiscal.
- Bonos fiscales transferibles.
- Acompañamiento en infraestructura.
- Beneficios para parques industriales.
- Acceso a financiamiento.
- Acceso a tierras.
Con la adhesión aprobada, Río Negro suma una normativa de promoción económica destinada a consolidar el acompañamiento a las inversiones y a fortalecer el desarrollo productivo en la provincia.
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