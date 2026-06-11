RÍO NEGRO ADHIRIÓ AL RIMI Y SUMA INCENTIVOS PARA MEDIANAS INVERSIONES

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta de promoción económica que apunta a acompañar a quienes invierten, producen y generan empleo en el territorio provincial.

La sanción legislativa incorpora este régimen a los mecanismos provinciales ya existentes, con el objetivo de fortalecer las condiciones para que PYMES, industrias, productores y emprendedores puedan desarrollar sus actividades en Río Negro con mayor claridad y previsibilidad.

Incentivos para producir y generar empleo

Desde el Gobierno provincial se enmarcó la adhesión al RIMI dentro del rumbo impulsado por la decisión política del Gobernador Weretilneck, orientado a crear un escenario favorable para la inversión y la generación de empleo genuino en beneficio de las y los rionegrinos.

El régimen fue impulsado por el Gobierno Nacional a través de la Ley 27.802 y se vincula con la Ley Provincial 5.766 de Promoción Económica e Industrial, que contempla beneficios impositivos, fiscales y logísticos para quienes inviertan o radiquen su actividad en la provincia.

Según se informó, el objetivo es aliviar el esfuerzo inicial que implica invertir y mejorar el flujo financiero de las empresas que accedan a esta herramienta.

Alcance y beneficios del régimen

El RIMI tendrá una vigencia de dos años y estará destinado a micro, pequeñas y medianas empresas. Los pisos de inversión previstos van desde U$S 150.000 para microempresas hasta U$S 9 millones para empresas medianas.

Esta nueva herramienta se articulará con mecanismos provinciales vigentes, entre ellos:

Exenciones en Ingresos Brutos .

. Exenciones en Inmobiliario .

. Exenciones en Sellos .

. Estabilidad fiscal .

. Bonos fiscales transferibles .

. Acompañamiento en infraestructura .

. Beneficios para parques industriales .

. Acceso a financiamiento .

. Acceso a tierras.

Con la adhesión aprobada, Río Negro suma una normativa de promoción económica destinada a consolidar el acompañamiento a las inversiones y a fortalecer el desarrollo productivo en la provincia.