GENERAL ROCA SUBASTARÁ 20 TERRENOS MUNICIPALES: FECHA, FORMAS DE PAGO Y CONDICIONES PARA COMPRADORES

La Municipalidad de General Roca realizará este miércoles 2 de septiembre, a las 10, una nueva subasta pública de terrenos. La actividad tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Concejo Deliberante.

En total saldrán a subasta 20 lotes en el marco de la Ordenanza 5063/2025. Los inmuebles pertenecen al Municipio a partir de las cesiones efectuadas en los loteos, establecidas por el PDR, y están distribuidos tanto en barrios privados como en barrios abiertos.

El procedimiento se desarrollará con la participación del Colegio de Martilleros Públicos II Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro.

Información disponible sobre los terrenos

Las personas interesadas pueden consultar en el apartado de subastas del sitio web de la Municipalidad de General Roca el listado completo de los lotes incluidos. Allí se informa el monto base determinado mediante tasación del Colegio de Martilleros, además de la nomenclatura, ubicación, barrio, superficie y plano correspondiente a cada terreno.

La venta mediante subasta de este tipo de inmuebles permite al Municipio, por una parte, obtener recursos destinados a obras de infraestructura y servicios y, por otra, reducir los costos fijos vinculados con el mantenimiento de esas propiedades.

Cómo deberán abonarse los terrenos

Quienes resulten compradores tendrán que cumplir con una serie de condiciones establecidas para la operación. Entre los principales requisitos se encuentran:

Dentro de las 48 horas posteriores al acto de subasta deberá abonarse el 30% del valor total del lote en concepto de seña.

deberá abonarse el en concepto de seña. El 70% restante deberá cancelarse como máximo dentro de los 30 días contados desde la fecha de la subasta .

deberá cancelarse como máximo dentro de los . También podrá elegirse un plan de pago cuyas condiciones serán fijadas por el Poder Ejecutivo Municipal , con un plazo que no podrá superar las tres cuotas mensuales y consecutivas .

, con un plazo que no podrá superar las . Tanto la seña del 30% como el saldo del 70% podrán pagarse mediante cheque certificado, transferencia bancaria o depósito bancario.

El incumplimiento del pago en término de alguna de las cuotas podrá derivar en sanciones y en la pérdida de la seña o de las cuotas ya abonadas, además de los daños y perjuicios ocasionados por la condición de postor remiso. Estas consecuencias podrán aplicarse sin necesidad de interpelación judicial ni extrajudicial y el postor remiso perderá todo derecho sobre el inmueble.

Comisión y escrituración

La comisión del martillero será del 3% y deberá pagarse durante el mismo acto de la subasta, ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria.

Una vez cancelado el precio total del terreno, el trámite para la escritura traslativa de dominio comenzará dentro de los 60 días. El procedimiento se realizará ante el notario que designe el comprador y todos los gastos de escrituración quedarán a cargo del adquirente.

Dónde realizar consultas

Para obtener más información, las personas interesadas pueden concurrir al Departamento de Catastro de la Dirección de Agrimensura de la Municipalidad de General Roca, ubicado en Mitre 710, de lunes a viernes, de 9 a 12.

También se encuentran disponibles las consultas telefónicas a través del 298-4431400, interno 2312.

Ingresando al sitio web https://www.generalroca.gob.ar/subasta/ se puede acceder al listado completo de lotes a subastar