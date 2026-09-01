GENERAL ROCA CELEBRA SU 147° ANIVERSARIO CON DOS JORNADAS DE ESPECTÁCULOS, DESFILE, ACTIVIDADES Y PROPUESTAS PARA TODA LA FAMILIA

General Roca concentrará durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre las principales celebraciones por el 147° aniversario de la fundación de la ciudad, con una nueva edición del Paseo Aniversario, espectáculos musicales, danza, propuestas infantiles, actividades deportivas, gastronomía, artesanos, emprendedores y el tradicional Desfile Aniversario.

Las actividades se desarrollarán en el Paseo del Canal Grande “Carlos Soria”, entre las calles Maipú y San Juan, y estarán distribuidas en tres espacios: el Escenario de las Infancias y Alternativo, en Gadano y Misiones; el Escenario Rock “Cacho Lobello”, en Gelonch y San Juan; y el Escenario Central “Carlos Soria”, ubicado en Neuquén y Gelonch.

La propuesta preparada por el Municipio incluirá artistas locales de distintos géneros musicales, talleres, actividades recreativas, muestras de instituciones y sorteos, además de diferentes alternativas para disfrutar en familia durante ambas jornadas.

Sábado 5 de septiembre: espectáculos y reconocimientos

La programación del sábado comenzará por la tarde y se extenderá hasta después de la medianoche en los diferentes escenarios.

En el Escenario Central “Carlos Soria”, la apertura será a las 16:45. La grilla prevista es la siguiente:

17:00: Giradassi’s – Danza urbana.

Giradassi’s – Danza urbana. 17:30: Taller Municipal de Flamenco, a cargo de la profesora Laura Cortez.

Taller Municipal de Flamenco, a cargo de la profesora Laura Cortez. 17:50: Taller Municipal de Árabe, a cargo de la profesora Paola García.

Taller Municipal de Árabe, a cargo de la profesora Paola García. 18:15: Ballet Municipal de Folclore, a cargo del profesor Moncho Paillaman.

Ballet Municipal de Folclore, a cargo del profesor Moncho Paillaman. 18:35: Taller Municipal de Ritmos Latinos, a cargo del profesor Mauro Muñoz.

Taller Municipal de Ritmos Latinos, a cargo del profesor Mauro Muñoz. 19:05: Taller Municipal de Folclore, a cargo del profesor Oscar Nahuelñir.

Taller Municipal de Folclore, a cargo del profesor Oscar Nahuelñir. 19:25: Taller Municipal de Folclore, a cargo de la profesora Mónica Diaz.

Taller Municipal de Folclore, a cargo de la profesora Mónica Diaz. 20:05: Dieter – Funk.

Dieter – Funk. 20:50: Damas Juanas – Folclore.

Damas Juanas – Folclore. 21:45: Corazón de melón – Cumbia colombiana.

Corazón de melón – Cumbia colombiana. 23:10: Voulevand – Pop tributo ABBA.

Voulevand – Pop tributo ABBA. 00:20: La Única – Cumbia santafesina.

En el Escenario Rock “Cacho Lobello”, ubicado en el Anfiteatro “Cacho Lobello” de Gelonch y San Juan, la actividad se iniciará a las 17:30. Allí tendrá lugar también el Acto de Reconocimiento a Vecinos, Vecinas e Instituciones Destacadas, durante el cual se distinguirá a diez personas e instituciones postuladas y elegidas por su trayectoria y/o aporte a la comunidad de General Roca.

17:50: Acto de Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas.

Acto de Reconocimiento a Vecinos/as e Instituciones Destacadas. 19:00: Crooking Soul – Rap/Trap.

Crooking Soul – Rap/Trap. 19:45: Misión 3:16 – Rock.

Misión 3:16 – Rock. 20:30: Bossa & Patio – Bosa Nova.

Bossa & Patio – Bosa Nova. 21:15: La Falucho – Rock.

La Falucho – Rock. 22:00: Mandril – Rock.

Mandril – Rock. 22:45: Remolinos – Rock.

Remolinos – Rock. 23:35: Yubes – Rock.

Por su parte, el Escenario de las Infancias y Alternativo abrirá a las 16:30 y contará con propuestas de títeres, circo callejero y música.

16:45: Teatro Alpargata – Títeres.

Teatro Alpargata – Títeres. 18:10: Gariboleros – Circo callejero.

Gariboleros – Circo callejero. 20:30: La fiebre amarilla nos enfermó – Rock.

La fiebre amarilla nos enfermó – Rock. 21:15: Expediente culebra – Rock.

Domingo 6: desfile y continuidad del Paseo Aniversario

El domingo tendrá como uno de sus momentos centrales el Desfile Aniversario, previsto para las 14:30. El recorrido será por calle Gelonch, desde Maipú hasta Santa Cruz, con salida desde el Polideportivo Gimena López.

Luego continuarán los espectáculos en el Escenario Central “Carlos Soria” con la siguiente programación:

18:30: Taller Municipal de Danza Española, a cargo de la profesora Camila Cornejo.

Taller Municipal de Danza Española, a cargo de la profesora Camila Cornejo. 18:45: Taller Municipal de Danzas Urbanas, a cargo de Cintia Muñoz.

Taller Municipal de Danzas Urbanas, a cargo de Cintia Muñoz. 19:10: Taller Municipal de Danza Clásica, a cargo de la profesora Natali Fernández.

Taller Municipal de Danza Clásica, a cargo de la profesora Natali Fernández. 19:25: Taller Municipal de Malambo Femenino, a cargo de la profesora Ana Salas.

Taller Municipal de Malambo Femenino, a cargo de la profesora Ana Salas. 19:45: Peña El Mangrullo – Folclore.

Peña El Mangrullo – Folclore. 20:25: Pueblo – Folclore.

Pueblo – Folclore. 21:10: Lady Bel – Pop.

Lady Bel – Pop. 22:05: Tizi y su conjunto – Chamame.

Tizi y su conjunto – Chamame. 22:45: Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación del Programa «Reciclá y Ganá» 2026.

Entrega de Subsidio a Instituciones Locales y Premiación del Programa «Reciclá y Ganá» 2026. 23:45: Nueva Roma – Rock tributo Redondos.

En el Escenario Rock “Cacho Lobello”, la apertura será a las 18:30 y se presentarán siete propuestas musicales.

18:45: Suelas embarradas – Rock.

Suelas embarradas – Rock. 19:30: No culpes al horóscopo – Rock.

No culpes al horóscopo – Rock. 20:15: Killer Queen – Rock.

Killer Queen – Rock. 21:00: Spaguetti – Rock.

Spaguetti – Rock. 21:45: Black Cadillac – Rock tributo ACDC.

Black Cadillac – Rock tributo ACDC. 22:40: Zenith – Rock.

Zenith – Rock. 23:40: Torito Freak – Pop.

El Escenario de las Infancias y Alternativo comenzará su actividad a las 18:15.

18:30: Circo del Valle – Malabares/Circo.

Circo del Valle – Malabares/Circo. 19:30: Rober Cuevas y la máquina de hacer canciones.

Rober Cuevas y la máquina de hacer canciones. 21:00: Me importa un carajo – Rock.

Espacios infantiles, gastronomía y más de 130 expositores

Durante el fin de semana habrá además un espacio de actividades infantiles que funcionará el sábado 5 de 16 a 20 y el domingo 6 de 18 a 21. Allí se realizarán dibujos, pinturas, libros objeto, rompecabezas, pinta caritas y juegos destinados a las primeras infancias, con participación de los CECIs, entre otras propuestas.

También se instalarán juegos inflables y metegol gratuitos, habrá carros gastronómicos y participarán más de 130 artesanos/as, emprendedores/as y productores/as. La Feria Maipú estará presente durante los dos días.

Deportes y propuestas recreativas

Las actividades deportivas y recreativas se distribuirán en distintos sectores durante ambas jornadas.

Ajedrez: sábado 5 de 16 a 20 y domingo 6 de 18 a 21, en el “Playón de la Dirección de Deportes”.

sábado 5 de 16 a 20 y domingo 6 de 18 a 21, en el “Playón de la Dirección de Deportes”. Juegos de “Kermes”: sábado 5 de 16 a 20 y domingo 6 de 18 a 21, en el Patinodromo.

sábado 5 de 16 a 20 y domingo 6 de 18 a 21, en el Patinodromo. Actividades en el Skate Park: sábado 5 de 16 a 20 y domingo 6 de 18 a 21.

sábado 5 de 16 a 20 y domingo 6 de 18 a 21. Básquet: sábado 5 de 16 a 20, con un “Encuentro de Mini Básquet” en el playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.

sábado 5 de 16 a 20, con un “Encuentro de Mini Básquet” en el playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz. Fútbol: domingo 6 de 18 a 21, con encuentros de fútbol infantil en el playón ubicado en Gelonch y Santa Cruz.

De esta manera, el 147° aniversario de General Roca reunirá durante el sábado y el domingo propuestas culturales, gastronómicas, musicales, deportivas y recreativas en diferentes espacios de la ciudad.