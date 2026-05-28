Una quema de basura registrada este miércoles en la zona norte de General Roca obligó a la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios de General Roca. El episodio generó una importante columna de humo que se desplazó hacia distintos puntos de la ciudad y causó molestias entre los vecinos.

El foco fue detectado en el sector del zanjón ubicado entre las calles Defensa y El Jilguero, una zona donde, según indicaron, este tipo de incendios suele repetirse con frecuencia.

El humo llegó hasta sectores céntricos

Aunque las llamas no tomaron gran magnitud, la cantidad de humo se expandió rápidamente y alcanzó incluso áreas céntricas de General Roca. La situación generó preocupación entre muchos vecinos, que al ver el cielo cubierto comenzaron a consultar en redes sociales sobre el origen del humo.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que deben soportar quemas ilegales de residuos en la zona. Además, reclamaron mayores controles para evitar nuevos episodios que provocan molestias y complicaciones respiratorias.