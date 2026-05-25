La segunda edición anual del programa “Cerca” volvió a registrar una importante convocatoria en General Roca. La jornada se desarrolló en la Escuela 116 de Barrio Nuevo, donde cientos de vecinos se acercaron para realizar trámites, hacer consultas y acceder a distintos servicios provinciales sin tener que trasladarse a varias oficinas.

Según informó el Gobierno de Río Negro, durante el operativo se concretaron más de 900 gestiones en una sola tarde, lo que marcó uno de los niveles de participación más altos desde que comenzó la iniciativa.

La actividad fue coordinada por la Secretaría General y reunió a más de una decena de áreas estatales, que brindaron atención directa a las familias que participaron de la jornada.

Los trámites más consultados durante la jornada

Entre las gestiones con mayor demanda estuvieron las vinculadas al Registro Civil, el IPPV, la regularización dominial a través de la Ley Pierri y los programas destinados a personas mayores.

También se ofreció orientación para familias que buscaban acceder a programas sociales o realizar consultas relacionadas con discapacidad y violencia de género.

Controles de salud, vacunación y asesoramiento

Uno de los sectores con mayor movimiento fue el sanitario. Allí se realizaron controles médicos, vacunación, testeos preventivos y asesoramiento sobre salud sexual.

Además, personal del SIARME dictó capacitaciones de RCP y primeros auxilios, con certificación oficial del IPAP.

Actividades recreativas y espacios para las familias

La propuesta también incluyó espacios recreativos y culturales para las familias que se acercaron a la Escuela 116 de Barrio Nuevo.

En paralelo, se desarrolló un encuentro deportivo con escuelitas de fútbol de distintos barrios de General Roca. Los participantes recibieron presentes por parte de la organización.

Consultas sobre empleo, consumo y servicios públicos

Durante la tarde, equipos técnicos de distintos organismos provinciales respondieron consultas vinculadas a empleo, consumo, servicios públicos y desarrollo económico.

Entre las áreas participantes estuvieron representantes de la SENAF, Aguas Rionegrinas, Defensa del Consumidor, el EPRE y el Servicio de Empleo Rionegrino, entre otros organismos.

El objetivo del programa “Cerca”

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el programa busca facilitar el acceso a trámites y servicios en distintos puntos del territorio rionegrino.

La modalidad apunta a evitar traslados y concentrar en un mismo lugar servicios que habitualmente funcionan en oficinas separadas.

La propuesta ya tuvo otras experiencias en diferentes ciudades de Río Negro y forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado, especialmente en sectores alejados de los centros administrativos tradicionales.