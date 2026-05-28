El Concejo Deliberante de General Roca aprobó en su última sesión distintas modificaciones al Código de Tránsito urbano local. La nueva normativa incorpora cambios para la circulación de motos, bicicletas y monopatines eléctricos, además de un nuevo esquema de multas para infractores, con sanciones que en algunos casos llegan a los $3,6 millones.

Entre los puntos principales del texto se destacan la futura obligatoriedad del uso de casco para ciclistas, mayores exigencias para motociclistas y sanciones para vehículos que produzcan ruidos molestos. Las penalidades más altas estarán vinculadas a conductas como manejar alcoholizado o exceder la velocidad permitida.

Nuevas obligaciones para bicicletas y monopatines eléctricos

Uno de los cambios centrales del nuevo Código establece que el uso de casco será obligatorio para ciclistas. Sin embargo, esta exigencia comenzará a regir un año después de la publicación de la normativa.

Además, se fijó en 16 años la edad mínima para conducir bicicletas y monopatines eléctricos. En el caso de niños que circulen en bicicleta, no se prevé la aplicación de multas directas, sino que se apelará a la responsabilidad de los padres.

También se incorporó la obligación de colocar luces en pedales y rayos de los ciclorodados, con el objetivo de mejorar la visibilidad en la vía pública.

Más exigencias para quienes circulen en moto

El nuevo Código de Tránsito de General Roca endurece las condiciones para motociclistas. El uso del casco será obligatorio tanto para quien conduce como para el acompañante.

En caso de trasladar a otra persona, el acompañante también deberá utilizar chaleco reflectante. A su vez, quienes conduzcan motos sin parabrisas deberán usar gafas o antiparras, ya sea de manera independiente o integradas al casco.

La normativa también prohíbe maniobras riesgosas como avanzar entre filas de autos o circular haciendo zigzag. Las motos deberán transitar por el centro de su carril y mantener las luces bajas encendidas en todo momento.

Además, quedará prohibida la circulación sobre veredas o espacios exclusivos para peatones.

Qué se considera detención

Otro de los puntos incorporados es la definición de detención. A partir de ahora, será considerada como toda inmovilización del vehículo por un plazo de hasta dos minutos, sin que el conductor lo abandone y con las balizas encendidas.

Si se supera ese tiempo, la situación pasará a considerarse estacionamiento, con las consecuencias previstas en la normativa.

Escapes libres y ruidos molestos

Uno de los ejes importantes del nuevo Código está vinculado a los ruidos molestos provocados por motos y autos. La normativa prohíbe circular o incluso dejar estacionados vehículos con escapes modificados, sin silenciador o con sistemas que aumenten el ruido original.

También podrán ser sancionadas las personas que aceleren de manera brusca o reiterada en la vía pública, realicen “cortes” con la moto o prueben motores a altas revoluciones en plena calle.

El Código establece límites máximos de ruido permitidos para cada tipo de vehículo, desde autos particulares hasta camiones y motocicletas de distintas cilindradas.

Según el texto, las infracciones podrán detectarse tanto con aparatos de medición como por constatación directa de inspectores, cuando las modificaciones sean evidentes.

Los nuevos valores de las multas

La ordenanza también actualiza el esquema de multas. Los montos se calculan por Usam, la unidad de sanción municipal, que actualmente tiene un valor de $1.200.

Entre las faltas más comunes, manejar sin la documentación obligatoria tendrá multas de entre $24.000 y $60.000.

En tanto, manejar con la licencia vencida o sin seguro tendrá sanciones de entre $120.000 y $600.000. En los casos más graves, como conducir sin haber obtenido nunca la licencia, las multas irán desde $360.000 hasta $1.200.000.

Infracciones de seguridad vial

Uno de los puntos más fuertes del nuevo Código está relacionado con la seguridad vial. Manejar usando el celular o auriculares tendrá multas de entre $120.000 y $600.000.

Cruzar semáforos en rojo, circular en contramano, realizar maniobras peligrosas o exceder la velocidad permitida podrá derivar en sanciones de entre $240.000 y $1.200.000.

En motos, circular sin casco tendrá multas de entre $36.000 y $120.000. Hacerlo sin anteojos de protección implicará sanciones de entre $60.000 y $120.000.

Circular en moto sobre la vereda podrá costar entre $120.000 y $360.000.

También se castigará a quienes realicen derrapes o “picadas”, una de las infracciones más severas previstas en el Código, con multas que van desde $360.000 hasta $2.400.000.

Sanciones por estacionamiento indebido

El estacionamiento indebido también tendrá sanciones más duras. Estacionar sobre veredas, bicisendas, rampas para personas con discapacidad, en doble fila o frente a entradas podrá costar multas de entre $120.000 y $600.000.

Además, el nuevo Código incorpora multas para peatones que crucen fuera de la senda peatonal o pasen con el semáforo en rojo. En esos casos, las infracciones serán de entre $12.000 y $60.000.

Alcohol al volante: las multas más altas

Uno de los capítulos más estrictos es el vinculado al alcohol. Conducir alcoholizado podrá implicar multas muy altas, retención de la licencia e incluso inhabilitación para manejar por meses o años, especialmente en casos de reincidencia o altos niveles de alcohol en sangre.

Las sanciones quedaron establecidas de la siguiente forma:

Hasta 0,50 g/l: entre $1.200.000 y $1.800.000.

entre $1.200.000 y $1.800.000. Entre 0,51 y 1 g/l: entre $1.801.200 y $2.100.000.

entre $1.801.200 y $2.100.000. Entre 1,01 y 1,50 g/l: entre $2.101.200 y $2.400.000.

entre $2.101.200 y $2.400.000. Entre 1,51 y 2 g/l: entre $2.401.200 y $3.000.000.

entre $2.401.200 y $3.000.000. Entre 2,01 y 2,50 g/l: entre $3.001.200 y $3.600.000.

Otras infracciones previstas

También habrá sanciones para quienes lleven niños al volante, con multas de entre $360.000 y $1.200.000.

Además, ceder el vehículo a personas sin licencia será sancionado con multas de entre $120.000 y $600.000.

Con estas modificaciones, General Roca actualiza su Código de Tránsito e incorpora nuevas obligaciones para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.