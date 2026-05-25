Este 26 y 27 de mayo, la Universidad Nacional del Comahue dará inicio a las elecciones 2026, en las que se renovarán las autoridades del rectorado, vicerrectorado, decanatos y representantes de los Consejos en todas sus unidades académicas distribuidas en Neuquén y Río Negro.

El proceso electoral contará con más de 37.700 integrantes habilitados de los claustros docente, no-docente, estudiantil y de graduados, quienes votarán a las nuevas autoridades universitarias. La Junta Electoral ya oficializó las dos fórmulas que competirán por la conducción central de la UNCo, actualmente a cargo de María Beatriz Gentile y Fernando Paul Osovnikar.

Por la lista N° 1, Futuro UNCo, se presenta como candidato a rector Christian Lopes, doctor en Biología, investigador del Conicet y vinculado desde 2020 al área de Planeamiento de la Universidad Nacional del Comahue. Su compañera de fórmula será Lorena Higuera, geógrafa con especialización en sociología de la agricultura latinoamericana, quien competirá por el vicerrectorado.

En tanto, la lista N° 2, Impulsar la UNCo, lleva como candidatos a dos actuales figuras decanales: Carlos Alejandro Espinosa, de la Facultad de Turismo, y Ana María Basset, de la Facultad de Ingeniería, quien fue la primera mujer decana de esa unidad académica.

Boleta Única de Papel y tres nuevos decanatos

Además de la elección de rector y vicerrectora o vicerrector, las 17 unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue votarán a las autoridades decanales que gestionarán las facultades y centros regionales durante los próximos cuatro años.

También se renovarán los 40 representantes del Consejo Superior y los 16 integrantes de cada Consejo Directivo de las facultades ubicadas en Neuquén y Río Negro.

La UNCo cuenta con 37.756 votantes habilitados, distribuidos entre los cuatro claustros: docentes, no-docentes, estudiantes y graduados. En el caso de las unidades académicas con sistemas semipresenciales, la votación comenzó el 23 de mayo, entre las 10 y las 17. En el resto de las instituciones, se utilizará la Boleta Única de Papel, con un cronograma previsto para el 26 y 27 de mayo, de 10 a 20.

Entre las principales novedades, la Universidad Nacional del Comahue destacó que por primera vez se elegirán autoridades decanales en tres unidades académicas creadas a partir de la reforma estatutaria aprobada en 2024. Se trata de la Facultad de Ciencias Marinas, ubicada en San Antonio Oeste, y de los centros regionales universitarios de Zapala y San Martín de los Andes: CREUZA y CRUSMA.

Además, se incorporarán dos nuevos titulares para los claustros de consejeros docentes, estudiantes y no-docentes, hasta alcanzar un total de 12 miembros en cada uno. En esas categorías competirán 5 listas docentes, 5 fórmulas estudiantiles, 6 propuestas no-docentes y 2 listas de graduados.

Las listas que competirán por los decanatos

En total, se presentaron 24 listas para conducir las 17 facultades y centros regionales de la Universidad Nacional del Comahue.

Una de las disputas con mayor expectativa estará en Neuquén capital, donde la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud tendrá tres fórmulas en competencia para el decanato del período 2026-2030.

Allí se enfrentarán Carla Franquelli y Marcela Schlenker, por la Lista 2; Liliana María Liberati y Juan Dante Vassallo, por la Lista 10; y Emelina Tierzo junto a Vanesa Alejandra Aguilera, por la Lista 12.

También habrá competencia en otras cinco unidades académicas, con dos fórmulas por sede, distribuidas entre Neuquén capital, General Roca, Villa Regina y Zapala.

Las elecciones en General Roca

En General Roca, la disputa se concentrará en dos facultades de la Universidad Nacional del Comahue.

En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, competirán Julio César Monasterio y María Belén Álvaro por la Lista 21, denominada “Frente unidad FADECS”, frente a la propuesta “Impulsar la FADECS”, encabezada por Moira Revsin y Marcelo Padoan, de la Lista 22.

También en General Roca, la Facultad de Lenguas definirá su conducción entre dos fórmulas. Por un lado, las actuales autoridades del “Colectivo Comahue” postulan a María de los Ángeles Mare y Paula Josefina Liendo, por la Lista 19. Enfrente estará “Horizonte FADEL”, con María Inés Arrizabalaga y Zoraida Risso Patrón, por la Lista 18.

Villa Regina, Zapala y Neuquén capital también tendrán competencia

En Villa Regina, la Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos elegirá entre dos opciones. El actual decano Valentín Tassile competirá junto a Ivana Lorena Milanesí, por la Lista 13. La otra alternativa será la Lista 20, “Integración FACTA”, encabezada por Néstor Hugo Curzel y Elizabeth Ohaco.

Otra de las novedades estará en el Centro Universitario Regional Zapala, que por primera vez podrá elegir a sus futuras autoridades decanales. Allí competirán Marcelo Fabián Aranda y Mónica Luciana Rueda, por la Lista 4, frente a María Graciela Bianchini y Jorge Omar Caliani, por la Lista 7.

En Neuquén capital, la Facultad de Turismo también tendrá una disputa interna. Su actual decano, Carlos Alejandro Espinosa, dejó la conducción para postularse al rectorado de la UNCo. Para sucederlo se presentan Juan Manuel Andrés y María Carolina Merli, por la Lista 5, y Gabriela Vanesa Marenzana junto a José Martín Herrero, por la Lista 24.

Once unidades académicas ya tienen fórmulas únicas

La elección de decanos y decanas será uno de los ejes centrales del proceso universitario. Sin embargo, en varias facultades el resultado ya quedó perfilado por la presentación de listas únicas.

Entre las nuevas unidades habilitadas para elegir autoridades aparece la Facultad de Ciencias Marinas. Allí, la Lista 23 postula al actual vicerrector y exdirector de la entonces Escuela Superior de Ciencias Marinas, Fernando Paul Osovnikar, acompañado por Paula Cecilia Zaidman.

También el Centro Regional Universitario San Martín de los Andes iniciará su primer decanato con lista única. La propuesta corresponde a la Lista 15, integrada por Ariel Mario Mortoro y Abel Ubaldo Velásquez Uribe.

En otras unidades habrá recambio de autoridades. En la Facultad de Economía y Administración, Mariela Edith Martínez será reemplazada por la fórmula de la Lista 8, integrada por Sergio Jorge Bramardi y Laura Soledad Lamfre.

En la Facultad de Ingeniería, Ana María Basset dejará su cargo tras haber asumido en 2022 como la primera mujer en conducir esa unidad académica. Basset competirá ahora por el vicerrectorado, mientras que la Lista 6 propone para la conducción de FAIN a Marcelo Leandro Moreyra y Sergio Alberto Abrigo.

Las facultades que mantendrán sus conducciones actuales

Finalmente, en siete unidades académicas se sostendrán las actuales conducciones decanales:

CURZAS , Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur, en Viedma: Lista 17, Adriana Lía Goicoechea y Lucrecia María Avilés .

, Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur, en Viedma: Lista 17, . CRUB , Centro Regional Universitario Bariloche, en San Carlos de Bariloche: Lista 16, Marcelo Alonso y Mónica Patricia Palacio .

, Centro Regional Universitario Bariloche, en San Carlos de Bariloche: Lista 16, . FACA , Facultad de Ciencias Agrarias, en Cinco Saltos: Lista 9, Esteban Ricardo Jockers y Pamela Vanessa Fagotti .

, Facultad de Ciencias Agrarias, en Cinco Saltos: Lista 9, . FAME , Facultad de Ciencias Médicas, en Cipolletti: Lista 14, Silvia Adela Ávila y Claudia Gabriela Baffo .

, Facultad de Ciencias Médicas, en Cipolletti: Lista 14, . FACEP , Facultad de Educación y Psicología, en Cipolletti: Lista 11, Lidia Ema Camadro Matamala y Ricardo Adrián Minervino .

, Facultad de Educación y Psicología, en Cipolletti: Lista 11, . FAIF , Facultad de Informática, en Neuquén capital: Lista 3, Guillermo Alejandro Grosso y Jorge Pablo Rodríguez .

, Facultad de Informática, en Neuquén capital: Lista 3, . FAHU, Facultad de Humanidades, en Neuquén capital: Lista 1, Francisco de Asís Camino Vela y Katia Paola Obrist.