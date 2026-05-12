El Gobierno de Río Negro anunció que el pago de los haberes a los trabajadores de la Administración Pública se realizará durante la primera semana de octubre. El cronograma comenzará el jueves 2 y se extenderá hasta el sábado 4, abarcando a todos los sectores estatales.

Cronograma de pagos

Jueves 2 de octubre

  • Salud Pública (guardias y horas extras)

  • Policía de Río Negro

  • Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 3 de octubre

  • Docentes

  • Porteros

Sábado 4 de octubre

  • Ley 1.844

  • Vialidad Rionegrina

  • Pensiones de Bomberos Voluntarios

  • Poder Legislativo

  • Poder Judicial

  • Órganos de Control

ROCA PORTAL - General Roca, Rio Negro
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