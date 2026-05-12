Río Negro paga sueldos la primera semana de octubre 2025: cronograma confirmado
El Gobierno de Río Negro anunció que el pago de los haberes a los trabajadores de la Administración Pública se realizará durante la primera semana de octubre. El cronograma comenzará el jueves 2 y se extenderá hasta el sábado 4, abarcando a todos los sectores estatales.
Cronograma de pagos
Jueves 2 de octubre
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Salud Pública (guardias y horas extras)
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Policía de Río Negro
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Servicio Penitenciario Provincial
Viernes 3 de octubre
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Docentes
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Porteros
Sábado 4 de octubre
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Ley 1.844
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Vialidad Rionegrina
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Pensiones de Bomberos Voluntarios
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Poder Legislativo
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Poder Judicial
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Órganos de Control