GENERAL ROCA: NO HAY VUELTA A FASE UNO, PERO HAY ALGUNOS CAMBIOS

Luego de las reuniones que mantuvo la gobernadora con intendentes e intendentas esta mañana, y por la tarde con la federacion de entidades empresarias y las cámaras de comercio del depto general roca, el ministerio de salud ha decidido ordenar la apertura de la actividad comercial no esencial en franja horaria de 9 a 19 hs, un tiempo maximo de 8 hs a definir con el municipio correspondiente, y esenciales de 9 a 19 sin límite de 8 hs, y los días sábados de 9 a la 14 hs ambas actividades. Desde las 19 hs rige la modalidad Delivery y take away hasta las 22 hs en bares, restaurantes y confiterías.

Las actividades recreativas individuales y al aire libre solo estarán permitidas los días viernes, sábados y domingos hasta las 19 hs. En las próximas horas será enviada la resolución correspondiente.

La misma comenzará a regir desde las 00 hs del día 25 de agosto al día 1 de septiembre 24 hs.

Por otro lado la gobernadora confirmó un aporte de 70 millones de pesos con destino a los comercios más desfavorecidos por las medidas sanitarias del dpto general roca, el cual será distribuido por el índice de coparticipación a cada ciudad.

HOY HUBO 7 NUEVOS CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS EN GENERAL ROCA.