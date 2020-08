GENERAL ROCA – El COMITÉ de EMERGENCIA SANITARIA INSTA a la POBLACIÓN RESPETAR el AISLAMIENTO. MULTAS de hasta 120 MIL PESOS a los que INCUMPLAN

Como resultado de la reunión realizada ayer por los integrantes del Comité de Emergencia Sanitaria de la ciudad, se concluye que es necesario e imperioso que la sociedad en su conjunto tome conciencia sobre la gravedad del contexto sanitario, respetando las diferentes medidas preventivas existentes.

Se recuerda que en Roca rige la prohibición de realizar encuentros y eventos de cualquier índole. La mayoría de los contagios demuestra que existe un alto nivel de incumplimiento de las medidas de aislamiento social, que han generado la cantidad de contagios existentes. Los encuentros familiares y reuniones con amigos no están permitidos. Es el hecho de quebrantar esa medida lo que genera un constante aumento de contagios del virus COVID-19.

Es por ello que el Comité de Emergencia Sanitaria de Roca solicita nuevamente a la población respetar las medidas preventivas para colaborar en la lucha contra este virus:

– Respetar el aislamiento social

– Usar correctamente el barbijo o tapaboca.

– Realizar el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o eventualmente con soluciones de alcohol al 70%.

– Ventilar ambientes y desinfectar superficies.

– No compartir mate

– No compartir utensilios de cocina.

– Salir únicamente para compras esenciales.

– En caso de salir, mantener un mínimo de dos metros de distancia con otras personas.

– Evitar tocarse ojos, nariz y boca.

– Estornudar en el pliegue del codo.

– Al regresar a casa desinfectar manos y objetos que ingresen del exterior.

– En caso de presentar síntomas como fiebre, tos o dolor de garganta, o dificultad respiratoria, no salir del domicilio y comunicarse al 911.

Se recuerda que las sanciones para quienes incumplan el aislamiento pueden ser de $120.000.

Los eventos o reuniones ponen en riesgo a la sociedad. Las denuncias pueden realizarse anónimamente al 911 o al 4431400.

Debemos colaborar y respetarnos. Solo así podremos salir airosos de esta difícil situación.