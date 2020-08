DEL PROGRESO seguirá en la LIGA de BÁSQUET con NUEVO DT

La decisión de los dirigentes auriazules sacudió tan fuerte que hasta en Entre Ríos se sintió el impacto.

Del Progreso será parte de la próxima Liga Argentina de básquet, se reforzará con un bajo presupuesto, en teoría, y Juan Marcos Kass, del riñón de Daniel Jaule, será el entrenador en jefe del plantel.

“Juan Marcos Kass va a ser el entrenador de Progreso en la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet, lo resolvimos con la comisión directiva y el entrenador, que hoy está en Entre Ríos, ya nos ha confirmado que acepta el compromiso de dirigir al equipo”, le confirmó Fabián Nori (presidente interino del club) a LA COMUNA.

Y explicó, “Antes que Kass se enterara me comuniqué con Daniel Jaule (hoy entrenador en Ciclista de Junín) para contarle cuál era nuestra idea y a él le pareció fantástico, el contacto con Jaule fue en medio de su salida de la ciudad. Siempre nos manejamos en qué no había que ir a gastar o buscar un súper técnico, con esto quiero decir que todo lo que se ha generado en los últimos días en el club tiene respaldo institucional. Y la salida de Jaule se dio de la mejor manera; también hablamos con Sebastián Villalba, que era el otro nombre que manejamos para agarrar el cargo de DT, pero la decisión recayó en Kass. Mañana a las 12 vamos a dar más detalles en una conferencia de prensa a través de la plataforma zoom”.

Para Juan Marcos Kass será esta su primera experiencia como entrenador jefe en Liga Argentina (leer recuadro).

Nori, en Progreso desde toda una vida y en pelota paleta un gran colaborador, hoy desempeña el interinato de presidente ante la licencia que efectuada por Fernando Segura.

P- ¿Hace cuánto estás en el club?

R- Empiezo a transitar en el club allá por 1976; mi papá desde el 43, así que nos consideramos nacidos y criados en Progreso. En una u otra actividad o función estuve en el club siempre.

“Nos decidimos por Kass para darle continuidad al trabajo que se venía haciendo en el club, las dos variantes eran respetables, pero se eligió por Kass”, selló Nori.

P- ¿El Básquet unió a las comisiones directivas?

R- Es una disciplina más, pero este último tiempo vemos que ha tenido más vuelo por su participación en la Liga Argentina. Tiene sus problemáticas como todas las otras actividades. Desde lo institucional todas las disciplinas tienen que crecer para que el club se vea como una sola cosa. Sí te digo que este último tiempo, en pandemia, y con esto del básquet, nos vemos más unidos.

P- ¿La decisión para continuar en la Liga?

R- Fue un acuerdo con la ADC sobre pagos de plaza y deudas de la temporada pasada, que no son muy elevadas y vamos afrontar sin inconvenientes. No se deben grandes números y nos comprometimos a saldar y poder seguir con algunos ajustes internos obvio. Se decidió extender el proyecto de básquet, pero volviendo a las fuentes. Nuestro objetivo es el trabajo y en el último tiempo se voló alto y el objetivo primario que era la formación me parece que se había perdido. Vamos a recuperar algo de lo de antes .

P- ¿Cómo está el club

R- Como todos o casi todos, con problemas y deudas por esta situación del covid-19. El club tenía 1200 socios y hoy bajamos a una línea de 300; hoy por hoy vamos a pedir una prórroga porque no podemos ir a elecciones, de ir van a votar 100 socios o menos.

No vamos hacer grandes inversiones con respecto a los jugadores. Ya tenemos una base del año pasado y la que creemos que es la que necesitamos, pero veremos cómo vienen esas negociaciones, no hemos concretado nada con ningún jugador todavía. Y al DT le pedimos que utilice al máximo los recursos que tenemos en el club (preparador físico, albergue que lo vamos a remodelar, gimnasio y más).

Nori adelantó que todavía la Liga no tiene fecha de inicio.

“Soy un agradecido, es lindo sentirse valorado”

Juan Marcos Kass habló de manera telefónica con LA COMUNA desde Entre Ríos.

Ya se filtró de que estarás a cargo del plantel superior de Progreso en la Liga Argentina venidera.

“Primero quiero agradecerles a los dirigentes porque estas cosas te hacen sentir valorado. En Progreso hay buena calidad de gente, algunos que no son del palo del básquet ponen un empeño tremendo y eso me lleva a querer seguir ahí, además la ciudad tiene o guarda un cierto aire con lo que es mi ciudad actual donde vivo. Soy un agradecido, uno siempre va detrás de un sueño y a veces llegan cosas que esperas como estas. Volviendo a la pregunta, lo del equipo vendrá en los próximos días seguro. Ahora me voy acomodando yo también”, explicó Kass.

Sobre la idea de juego adelantó, “Mis equipos buscan correr en ataque, correr ordenado. Los jugadores deben saber ocupar bien los espacios en las ofensivas y la pelota va a llegar al mejor ubicado; en defensa me gusta arriesgar, van a ver un equipo a veces marcando toda la cancha”.

Con dos años de residencia en la zona, dijo, “En cuanto al básquet hay un Torneo Integración muy interesante, ojalá se mantenga.

En clima de despedida vaticinó, “Se cómo ganarle a Jaule y a Parque Sur también (risas…)”.

Manuel Lambrisca, Gustavo Maranguello, Rodrigo Lavezzari y algún otro, serían los sobrevivientes de la liga pasada.

Trayectoria

Los primeros pasos de Kass como entrenador o asistente los empezó en Entre Ríos, en las inferiores de Parque Sur.

Posteriormente incursiones por Almafuerte; Liga Provincial; Racing (Ch) Torneo Federal; La Unión de Colón (como 2° asistente durante tres años); Monte Hermoso (1° asistente); Bolivia (entrenador y llegó a la final); regresó a Parque Sur y luego cae el llamado de Daniel Jaule para hacer dos años en Progreso como asistente. Hoy en Progreso, para iniciar la temporada 2020-21 como entrenador principal en liga Argentina.

FUENTE: LA COMUNA