CORONAVIRUS GENERAL ROCA: HABRÁ INTERNACIÓN DOMICILIARIA PARA CASOS LEVES

Con 229 pacientes activos, 839 aislados y 903 casos acumulados de coronavirus; el sistema sanitario roquense comienza a transitar el sexto mes de pandemia con una modificación en el manejo de pacientes leves y con una leve disminución de casos.

Atrás quedó el protocolo que indicaba que todas las personas con resultado positivo de PCR y con síntomas leves, sin excepción, debían armar su bolso y ser trasladados en ambulancia a un centro de aislamiento para internarse por diez días.

A partir de esta semana, cada paciente leve será evaluado por un equipo de médicos y enfermeros; y -según si cumple con ciertas condiciones clínicas, sociales y materiales- podrá transcurrir la internación en su casa, sino irá a un hotel. Así lo afirmó en una entrevista exclusiva el jefe del departamento de enfermería Dardo Roldán a LA COMUNA.

El Ministerio de Salud de Río Negro adhirió a este nuevo manejo el jueves pasado (13/08) y ya rige una Guía para el monitoreo domiciliario de casos de covid-19, dirigida a equipos de salud.

“(En Roca) la idea es en el transcurso de esta semana ya empezar con internaciones domiciliarias de todos los pacientes que estén en las condiciones; y los que no, quedarán en el hotel”, confirmó Roldán, quien es parte del equipo de atención de pacientes leves.

Según el funcionario, este sistema comenzó a implementarse días atrás con personal de salud. “Hasta el sábado había cinco trabajadores de la salud covid positivo cumpliendo el aislamiento en su casa (…) están siendo monitoreados”, informó y aclaró que cada paciente que se va a su casa firma una declaración jurada con carácter legal.

“La idea es que en un futuro toda la gente (pacientes leves) pudieran quedarse en su domicilio, pero entendemos que hay familias que son vulnerables y cuya situación social no permitiría hacer una internación domiciliaria”, aclaró Roldán. Para esos casos estarán los hoteles, como el de la Unter, que tiene 44 plazas.

Criterios

El documento del Ministerio de Salud provincial expresa que la internación domiciliaria podrá considerarse sólo en casos con enfermedad leve, que no tengan criterios de internación, ni factores de riesgo (es decir, no mayores de 60 años, personas con enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, diabetes, inmunosupresión o embarazadas). También, puede implementarse en casos confirmados que estuvieron hospitalizados y que siguen con medidas de aislamiento, hasta el alta definitiva.

No obstante, el criterio para definir dónde se hace el aislamiento (domicilio u hotel) no solo depende del estado de salud del paciente, sino de sus condiciones de vida. La internación domiciliaria solo se puede llevar a cabo si están dadas las condiciones para cumplir con el aislamiento en el hogar, si la vivienda cuenta con habitación individual para el paciente, si no hay convivientes con factores de riesgo y si tienen los insumos básicos necesarios.

Desafíos

A partir de ahora, Salud tiene dos desafíos importantes: garantizar que el cumplimiento del aislamiento de positivos sea efectivo y que desde el aspecto médico y terapéutico, el paciente no corra riesgo.

“Este tipo de internación va a tener mejor adherencia, pero tenemos que hacer mucho hincapié en el control y el seguimiento domiciliario para garantizar que el paciente realmente cumpla con las pautas establecidas”, dijo Roldán y por eso piden responsabilidad.

Para el profesional, una de las claves es la información que se le de al paciente, la educación, las medidas de higiene y las herramientas tecnológicas para garantizar el telecuidado; ya que esta no es una internación normal, “es atípica”, dijo.

“A la gente (paciente leve) le cuesta mucho asimilar la internación. Yo creo que con toda la información correcta, va a haber mucha mejor predisposición del paciente. Nos hemos encontrado que los pacientes leves en un 80% consultaban por la posibilidad de quedarse en su casa, porque vivían solos, porque tenían miedo que les robaran o por angustia de que su familia se quedara en la casa; muchas variables que hacían que el paciente se internara emocionalmente muy inestable, eso no favorecía a su evolución tampoco”, concluyó.

¿Cómo se garantiza el control?

En los últimos días, surgieron controversias sobre la internación domiciliaria. Se debate cuáles son las garantías de que la salud comunitaria quede resguardada, teniendo en cuenta que hay casos de incumpliemento recientes.

Consultado sobre el control de los pacientes, Roldán explicó que el seguimiento es doble y personalizado. Por un lado, se hace el equipo epidemiológico visita y llama diariamente; y por otro lado, médicos y enfermeros los siguen las 24 horas. De manera virtual, evalúan la condición clínica del paciente y si se requiere, de manera física. Este es el mismo sistema que se utilizaba en los hoteles.

No obstante, el profesional recalcó que apelan a la responsabilidad civica y al compromiso legal del paciente, a través de la firma una declaración jurada. “Toda persona o familia que incumpla en permanecer en su domicilio, incurre en un delito”, aseguró.

“Al ser una modalidad atípica de internación y por la cantidad de casos, principalmente; en el transcurso del tiempo vamos a ir viendo qué cosas se pueden mejorar o cambiar para hacerlo más efectivo”, manifestó.

Leve disminución de contagios

En la semana del 10 al 16 de agosto se reportaron 127 casos de covid nuevos en Roca con un total de 325 test informados por el Ministerio de Salud Provincial. El indice de positividad en esos siete días fue de 39%. En tanto, la semana anterior (del 3 al 9/08) se registraron 166 casos de 403 test realizados y un 41% de los hisopados dio positivo.

Con estas cifras, puede notarse que disminuyó la cantidad de casos la semana pasada respecto de la anterior con 39 personas menos diagnosticadas con covid, pero también fueron menos los test realizados.

El indice de positividad también se redujo en un 2% de una semana a la otra, rompiendo con la tendencia de positividad en alza desde hace tres semanas en Roca.

Una muerte y 27 internados en la policía

El sábado falleció en Roca el primer policía de Río Negro como consecuencia del covid-19. Tenía 45 años y prestaba servicios en la comisaría 22 de Cervantes. Estaba internado en Terapia Intensiva y su cuadro se había agravado por tener factores de riesgo.

Desde el inicio de la pandemia, la fuerza policial es uno de los sectores institucionales y esenciales más afectados por los contagios después del personal de salud.

Según un informe interno de la Unidad Regional II de la Policía de Río Negro al que pudo acceder LA COMUNA, al 15 de agosto había 27 efectivos internados (de toda la regional) por ser positivos de covid, seis de los cuales prestan servicios en unidades de Roca.

Además, había hasta el sábado cuatro aislados en sus domicilios (1 de Roca) y cerca de 57 contactos estrechos aislados, de los cuales 18 efectivos prestan servicios en Roca.

Datos

127 casos nuevos de covid positivo hubo en Roca la semana pasada.

2 personas fallecieron la semana pasada en Roca como consecuencia del covid-19. Son 26 muertes en Roca.

39 por ciento es el índice de positividad según los test informados la semana pasada en Roca.

39 casos menos fueron reportados la semana pasada en Roca en comparación a la anterior.

