VIOLENTO ASALTO a MANO ARMADA en LAS GRUTAS

FUENTE: DRN – (Foto: martín brunella) – La propietaria de un complejo de departamentos de este balneario fue asaltada por dos hombres que aún no fueron detenidos e ingresaron a cara descubierta, y a punta de pistola la obligaron a tirarse al suelo, mientras a los gritos le exigieron que les entregase el dinero, amenazándola con disparar. Presa del pánico, la mujer les dio los cerca de $40.000 que había obtenido por el alquiler de las viviendas. Luego, los sujetos se dieron a la fuga, presuntamente a bordo de un auto blanco cuya marca la víctima no pudo identificar.

El violento episodio ocurrió el domingo alrededor de las 13.30, en una propiedad ubicada en la calle Laguna Tres Picos al 200. Allí la damnificada posee 5 departamentos, y otra vivienda ubicada al fondo en la que desde que comenzó la temporada está residiendo con su hija adolescente.

Ambas mujeres son oriundas de Córdoba, y cada año llegan a esta ciudad al comienzo de la temporada, y se quedan hasta que finaliza ocupándose de arrendar las casas. Esta vez, poseían 3 de los 5 departamentos alquilados, pero ninguno de los inquilinos se hallaba en el lugar.

“Por fortuna la hija no estaba presente cuando ocurrió el hecho. Eso fue lo que destacó la mujer” manifestó ayer el comisario Héctor Farías, titular del asiento de inspección local.

Todo se inició cuando la víctima sintió golpes a su puerta. Al abrir, encontró a los dos hombres de entre 20 y 25 años, que la empujaron con fuerza hacia adentro, mientras uno de ellos desenfundaba el arma, amenazándola con disparar. Ya adentro, la obligaron a ponerse de espaldas y tirarse de cara al piso, mientras acercaban el arma a su cuerpo y a los gritos le pedían “la plata”.

El amedrantamiento duró un largo rato, y ante el miedo de que su hija regresara y hallara a los ladrones, la mujer les indicó el lugar donde guardaba el efectivo.

“Creemos que ya tenían el dato de la existencia del dinero. Justo un día antes, el viernes, la víctima cobró los alquileres” manifestó Farías. Luego de entregar la suma, los hombres dejaron de hostigarla y huyeron. Tras levantarse del piso, ella sólo atinó a asomarse a la calle, y allí logró ver que un auto blanco escapaba a toda velocidad. “Por eso creemos que los autores iban a bordo de ese vehículo. Pero la mujer no supo precisar la marca del mismo” expresó el comisario.

Debido al estado de shock en el que quedó tras lo ocurrido la víctima optó por esperar a su hija, que llegó 40 minutos después. Juntas, se dirigieron a la Comisaría 29 a realizar la denuncia.

“Lamentablemente, por la hora, no hubo testigos. Igual, estamos investigando a fondo para dar con los culpables” aseguró el jefe del asiento de inspección. Hasta ahora no existen detenciones si sospechosos.

“Todo fue muy violento. La víctima destacó que, por fortuna, su hija adolescente no estaba cuando ocurrió el hecho” dijo el comisario Héctor Farías.

