Toman galpones de Zetone en General Roca

FUENTE: RN – Los obreros de la Planta 2 de Zetone toman desde primeras horas de la mañana las instalaciones del galpón ubicado en Ruta Nacional 22 casi Jujuy por falta de pago. La medida de fuerza se va profundizando con el correr de las horas y hace minutos anunciaron la toma de la Planta 1.

Es que los empleados no reciben sus sueldos desde el mes de agosto hasta fin de año, incluida la liquidación de diciembre y el aguinaldo, según explicó Mirta Sandoval, una de las delegadas del Sindicato de la Fruta.

“Le deben mas de 43000 pesos a algunos obreros”, detalló y explicó que son 700 trabajadores entre las dos plantas. “Nos dan 2000 y hoy por hoy no nos sirve, no alcanza para el pan de cada día”, se quejó la mujer.

El conflicto se avivó esta mañana luego de que los empleados se enteraran de que la empresa había vuelto a incumplir un compromiso de pago que había rubricado ayer y les depositara mucho menos de lo prometido.

Según explicó José Giles, secretario del Sindicato de la Fruta, “los trabajadores hoy fueron a cobrar y no estaba lo prometido. Ayer el compromiso era de pagar el 50%, después vinieron a decir que iban a poner 2500; y hoy los compañeros se encuentran que tenían 2000 pesos”.

La protesta no tiene hora ni fecha de finalización, ya que desde el gremio anunciaron que no se moverán del lugar hasta que no se cancelen todas las deudas. “Estamos en una situación crítica porque no hay arreglo, queremos que nos paguen lo que nos deben lo adeudado”, concluyó la delegada.

TU HOROSCOPO AMOR, DINERO y SALUD para HOY y MAÑANA

ACUARIO

ARIES

CANCER

CAPRICORNIO

ESCORPIO

GEMINIS

LEO

LIBRA

PISCIS

SAGITARIO

TAURO

VIRGO

Comentarios