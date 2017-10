SE PREPARA LA REVÁLIDA PARA GUARDAVIDAS EN ROCA

El sábado 4 de noviembre, en horario a confirmar y en la pileta del Centro Deportivo y Recreativo Patronato, se llevará a cabo la clásica Reválida para Guardavidas, actividad que contará con la organización de la Dirección de Deportes – Secretaria de Desarrollo Social del municipio roquense.

Los guardavidas interesados en ser parte de la convocatoria deberán aprobar la parte física y técnica en pileta, de acuerdo a lo reglamentado en la ordenanza municipal Nº 4.604/2010.

Las inscripciones, cuyo plazo vence el jueves 2 de noviembre, ya se pueden realizar en la Dirección de Deportes, Tres Arroyos 1570 (Polideportivo Gimena Padin), o escribiendo a deportesyrecreacion@generalroca.gov.ar

Todos los interesados en participar deberán registrar sus datos hasta esa fecha.

El artículo 17 de la Ordenanza Municipal 4.604/2010, especifica que La prueba de reválida se tomará en pileta:

a) Nadar quinientos (500) metros de natación continua estilo libre, con un tiempo máximo de once (11) minutos y treinta (30) segundos.

b) Nadar cien (100) metros en un (1) minuto y cuarenta (40) segundos.

c) Simulacro de rescate con 25 metros de natación estilo libre, seguidos por 25 metros de nado con toma y regreso a remolque con una víctima que tendrá los pies inmovilizados por una banda (la distancia de esta última prueba se ajustará a las posibilidades físicas del lugar donde desarrolle). Esta prueba no tendrá tiempos ni puntaje.

A tener en cuenta al inscribirse, para todos los guardavidas que quieran desempeñarse de manera laboral durante 2018 en el ejido de la ciudad. Los interesados en participar deberán presentar:

1) Certificado de antecedentes policiales.

2) Libreta sanitaria actualizada.

3) Libreta de guardavidas.

4) Documento Nacional de Identidad.

5) Certificado de actualizado de R.C.P.

6) Rendir la Reválida.

