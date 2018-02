Se conocieron nuevos audios de Cristina Kirchner: “Que se suturen el orto”

El documento surge de las intervenciones realizadas por la Justicia sobre el ex jefe de la AFI Oscar Parrilli, y serán difundidas por el periodista Luis Majul en su nuevo programa “Libre”, en radio Berlín

En el inicio de su nuevo programa de radio, “Libre”, el periodista Luis Majul difundirá los audios de las escuchas judiciales de Cristina Kirchner que pertenecen a la causa que investiga al ex titular de la AFI Oscar Parrilli por el supuesto encubrimiento de Ibar Esteban Pérez Corradi.

El material completo, que se podrá escuchar desde las 10, por Radio Berlín, incluye el audio de las conversaciones de la ex mandataria con Parrilli, en donde se refieren a la situación del PJ luego de la derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2015 y donde Cristina Kirchner afirma que nunca le importó el partido y deja un mensaje a los dirigentes que se alejan del Frente para la Victoria: “Que se suturen el orto”.

El díalogo entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli:

CFK: Pero además yo creo que hay que armar algo más joven… Un sub 40…

OP: Sí. Sí. Yo coincido totalmente. Tienen que aparecer caras nuevas.

CFK: Sí. Sí. Absolutamente.

OP: Sí, en eso yo estoy convencido. Yo creo que tenemos que trabajar para los que vienen, no para volver nosotros.

CFK: Claro. Yo estoy convencida. Absolutamente.

OP: Eso es lo que tenemos que hacer nosotros.

CFK: Dale, dale… ¿Pero vos decís que lo del partido, los dejemos a estos pelotudos hablando solos ahí en el partido?

OP: Y yo creo que nosotros qué vamos a ir ¿a pelearnos con ellos?

CFK: Nooo, no, no…. En absoluto. No. En absoluto. En absoluto.

OP: No nos peleemos por el partido… Que hagan lo que quieran…

CFK: No, que se suturen el orto… Aparte a mí nunca me importó el partido. Acá nunca le dimos bola tampoco.

OP: No, no..

CFK: Nunca. Bueno, Oscar…

OP: Nos hablamos en la semana. Chau, Chau.

En el expediente que instruye el juez federal Ariel Lijo e interviene el fiscal Guillermo Marijuan, hay material de 88 CD con grabaciones en donde se puede escuchar los insultos de la ex mandataria contra Sergio Massa y contra la ex diputada nacional Margarita Stolbizer, a quien califica como “gorda hija de puta”. Parte de este material fue difundido por Infobae en una serie de notas especiales.

En este caso, la conversación tiene lugar luego de una reunión entre Massa y el senador Miguel Ángel Pichetto.

OP: ¿Vos querés que salgamos a contestarles a estos? No les decimos un carajo, no? Nada…

CFK: ¿A quién?

OP: A estos, a Pichetto, todos estos… No les decimos nada… a los intendentes…

CFK: Nooo…

OP: A mí me han llamado. Yo me callo la boca y no hablo un carajo.

CFK: Noooo.

OP: Que hablen, nomás…

CFK: ¿Vos te creés que la gente registra lo que dice Pichetto? Y si lo registra, lo registra para putearlo. Nooo… Noooo… Ignorarlos. Al que hay que pegarle es a Massa… Ese sí. Habla bien de Macri por TN y mal de Macri por C5N, es increíble.

OP: Es increíble, sí, sí… doble discurso.

CFK: No, acá hay que sacudirla a la gorda hija de puta esta y a Massa, no hay que perder el tiempo con Pichetto y todos esos, noooo, dejalos.

En el marco de la misma investigación, ya tomaron estado público extractos de las desgrabaciones de las conversaciones entre Cristina Kirchner y Parrilli. Entre ellas, en donde la ex jefa de Estado pide “apretar a jueces y fiscales para que citen a (Antonio) Stiuso”, el ex jefe de los espías durante el kirchnerismo.

También apunta contra el presidente Mauricio Macri, al que acusa de ser “un mafioso sostenido por los medios”.

