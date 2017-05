Se asomó al balcón para rogar por la vida de su novio y la balearon

INFOBAE – TUCUMAN

La joven de 18 años recibió un disparo en un intento de robo que le provocó un daño irreversible: no podrá volver a caminar; por el hecho no hay detenidos

“¿Querés que te diga la verdad? No la vas a tener más normal a tu hija, no va a caminar”. Este fue el terrible diagnóstico que recibió Eduardo, el padre de Sofía Agustina Villagrán, una joven de 18 años que fue baleada por dos delincuentes que atacaron a su novio cuando abría la puerta de su casa a un delivery, el miercóles por la noche en Tucumán.

El fatal episodio ocurrió cerca de las 23, en el barrio Oeste III de Villa Carmela, a pocos kilómetros de la capital tucumana. Ante los crecientes episodios de inseguridad en la zona, los jóvenes decidieron pedir la cena por teléfono a un comercio de la zona. Pero ni eso los salvó.

Cuando Mauricio Díaz, el novio de Sofía, abrió la puerta de la vivienda de sus padres, dos delincuentes armados los atacaron a él y al chico del delivery. En ese momento, Sofía salió al balcón a pedir que no le hicieran daño a su novio y recibió un disparo en la espalda.

“Llegaron dos en una moto, se bajaron e intentaron robarle la moto al chico del delivery; le empezaron a pegar mal al muchacho y el novio de mi hija se metió”, explicó Eduardo Villagrán, el padre de la víctima, que contó que los chicos “no querían salir a la calle por los robos”.

Según publicó el diario tucumano La Gaceta, Sofía escuchó los gritos desde el primer piso y desde el balcón comenzó a suplicarle a los delincuentes que no les hicieran daño ni a su novio ni al joven del delivery. Pero esa actitud irritó a los asaltantes; uno de ellos sacó un arma, apuntó hacia arriba y disparó. Cuando vio que la chica estaba herida, él y su compañero subieron rápidamente a la misma moto en la que habían llegado y se dieron a la fuga.

“Es muy difícil, ya no la voy a tener igual”, dijo angustiado el padre de la joven desde la puerta del sanatorio donde permanece en terapia intensiva.

Según informaron fuentes policiales, el caso aún no tiene detenidos ni sospechosos.

En un primer momento, Sofía fue llevada al hospital Padilla. Los médicos la examinaron en la guardia y, tras confirmar que su estado era de gravedad, le recomendaron a la familia que la trasladaran a un sanatorio privado porque no había camas disponibles en la terapia intensiva, según contó Villagrán a La Gaceta.

El padre de Sofía contó que su hija “está muy complicada”. “La bala le pegó en el omóplato y se fue por la columna, le destrozó la médula”, dijo preocupado.

Hoy Villagrán recibió el duro diagnóstico del médico: Sofía no volverá a caminar.

“No entendía nada, le pedí que me lo explique en mi idioma y me respondió: ‘¿Querés que te diga la verdad? No la vas a tener más normal a tu hija, no va a caminar’. Ha sido durísimo”, lamentó el hombre.

Los vecinos de la cuadra donde se produjo el terrible hecho coinciden en que el barrio hace tiempo se volvió muy inseguro y relataron una serie de episodios delictivos que sucedieron en los últimos meses y denunciaron la falta de policías en la zona.

El propio Villagrán recordó que había estado el domingo en ese barrio y que había visto un asalto con sus propios ojos. “A las tres de la tarde vi a una pareja en moto, que llevaban un chiquito en el medio, sacando un revólver para robarle a una chica. Es una zona liberada. Por eso mi hija y su novio no quisieron salir caminando a comprar la pizza y llamaron al delivery, porque no se puede salir ni a la puerta”, comentó con bronca.

