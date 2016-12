ROCA – Lo CONDENARON por ABUSAR de la HERMANA de su AMIGO, y sigue LIBRE !

FUENTE: DRN – La Cámara Criminal Segunda de Roca condenó a un hombre de 21 años a la pena de 12 años de prisión. Lo consideraron culpable de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal contra una menor de 13 años, reiterado en un número indeterminado de veces -no menor a diez-, agravado por ocasionarle un grave daño en la salud mental” a la víctima. Se suma a los cargos la “promoción de la corrupción agravada en concurso ideal”.

Sin embargo, explicaron desde la Delegación Judicial, que por “no encontrarse firme la condena y por no haber mediado requerimiento fiscal, el Tribunal no dictó la prisión preventiva”. Se ordenó únicamente “la prohibición de acercamiento a la niña, sus familiares y/o allegados”, medida que puede derivar en el arresto si no se la respeta.

Según la imputación, los hechos ocurrieron en Roca entre 2013 y fines de 2015, mientras la víctima tenía entre 6 y 9 años. La vivienda de la niña fue el lugar de lo sucedido, casa que el imputado frecuentaba por la amistad que lo unía a un hermano de ella.

Si bien el condenado lo negó, en su voto rector la jueza García Balduini señaló que “los elementos de prueba con que se cuenta (…) demuestran lo contrario”. Estableció que el sujeto se aprovechó de la confianza que le daba la familia de la víctima, que “lo tenía integrado” desde la niñez.

La investigación comenzó en febrero de 2016 por una denuncia de la madre de la niña ante la Unidad Fiscal Temática N° 5 de Roca, luego de que la niña le relatara lo vivido.

La declaración en Cámara Gesell, sumada a los demás testimonios, los informes médicos y psicológicos sobre la víctima y las pericias, dieron un “marco de indiscutida credibilidad de la denuncia”.

Por otra parte, la pericia psicológica realizada al imputado reveló “signos indicadores de conflictos en la esfera psicosexual” pero ningún “cuadro psicopatológico alguno” que le impida comprender los hechos cometidos.

Oscar Gatti, María Evelina García Balduini y Gastón Martín fueron los jueces que integraron el tribunal. El Fiscal de Cámara subrogante Miguel Fernández Jahde, fue quien solicitó la condena de 12 años, a la que adhirió la defensora de Menores, Alicia Terraza. El abogado particular Gustavo Torres, fue quien defendió al imputado, para quien solicitó la absolución por el beneficio de la duda.

Para Balduini, de lo ocurrido queda un “innegable daño a la salud espiritual/mental de la niña, que claramente surge de los informes psicológicos reseñados antes, en los que se destaca que hay un descenso o relentamiento -o detenimiento- de su desarrollo cognitivo”. También se afectó “el normal y natural desarrollo de la sexualidad de la víctima”, enmarcándolo en el delito de promoción de la corrupción.

Por último solicitaron a la Fiscalía investigar “la probable violación a la prohibición de acercamiento” a dos familiares de la víctima, relatada por testigos durante el juicio oral.

