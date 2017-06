ROCA – Familia Roquense sufrió un PLANIFICADO ASALTO

DIARIO RIO NEGRO – Tres sujetos “bien dateados” irrumpieron en una vivienda de un comerciante de embutidos y comenzaron a exigirle dinero en efectivo. Los golpearon y dejaron atados antes de escapar.

Con una metodología similar a la usada la semana pasada contra un conocido contador, en la tarde del jueves tres sujetos irrumpieron en una vivienda del barrio Alfonsina Storni, al norte de la ciudad, golpearon y maniataron a una familia y se llevaron dinero en efectivo.

El robo se produjo pasadas las 14 en una vivienda de O’Higgins al 1400.

Allí ingresaron tres sujetos, dos encapuchados y otro a cara descubierta y con un arma de fuego.

Patearon la puerta de la casa y sorprendieron a sus ocupantes, a los que rápidamente comenzaron a exigir el dinero que supuestamente había cobrado el hijo del dueño de casa, que se dedica a la venta y distribución de carnes y embutidos.

Además del propietario de la vivienda, un taxista de unos 60 años, y su hijo, también estaba una hija con su pequeña nieta. Para evitar que los ladrones los golpearan a ellos, el hombre mayor en todo momento quiso llamar la atención de los ladrones. Precisamente él fue el que recibió la mayor cantidad de golpes.

Tras atar con precintos a todos los integrantes de la familia, los sujetos revisaron toda la casa, rompieron muebles y desordenaron todo, hasta que finalmente lograron encontrar dinero (no se especificó la cantidad) y se fueron en un vehículo que los esperaba afuera.

Si bien hasta ayer no se había logrado atrapar a los ladrones, el comisaría Jorge Platino, a cargo de la comisaría 21ª informó que están trabajando con pistas firmes, de las que prefirió no dar detalles para no entorpecer la investigación.

De todas maneras reconoció que tienen fuertes sospechas de que los autores del hecho podrían ser los mismo que el viernes de la semana pasada asaltaron a un contador que vive en la calle La Plata al 100. (Ver aparte)

Otra de las conclusiones que sacaron los uniformados es que uno de los integrantes de la banda no sería de la zona porque actuó a cara descubierta. “Si fuese de la zona, se hubiese tapada la cara como los otros para que no lo ubiquen en una rueda de reconocimiento”, lanzó una fuente policial.

El punto de “encuentro” con el otro hecho, es que los sujetos conocían las actividades de sus víctimas, lo que deja a la vista que habían hecho un profundo trabajo de inteligencia previo.

Además contaron con un auto de apoyo para escapar rápidamente del lugar.

Robo similar, a un conocido contador

El viernes de la semana pasada, un conocido contador de Roca sufrió un robo similar cuando al menos tres sujetos lo abordaron cuando ingresaba a su vivienda en la calle La Plata al 100.

Lo hicieron ingresar, lo golpearon y lo dejaron atado junto a su esposa.

Le exigían dinero al tiempo que repasaban los nombres de los integrantes de la familia, dejando en claro que conocían los movimientos de todos ellos.

Se fueron con varios miles de pesos en dinero en efectivo, además de joyas y armas.

