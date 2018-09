ROCA – ACTIVARON SEMAFOROS en la RUTA 22

Por dos semanas funcionarán de manera intermitente para alertar a los conductores del nuevo sistema.

Hoy comenzaron a funcionar de manera intermitente dos semáforos ubicados en Ruta 22 y las intersecciones con San Juan y Mendoza. La obra fue impulsada por el Intendente Martín Soria con el objetivo de evitar accidentes viales en la zona. La intermitencia funcionará por dos semanas para alertar a los conductores del nuevo sistema. Luego quedarán hablitados en forma permanente.

Pese a la polémica que se que desató luego de que el jefe comunal anunció que no se iba a detener la obra por más que lo denuncien, la instalación de los semáforos es una realidad. “No me importa que estos inútiles me quieran meter preso por poner semáforos”, manifestó en el discurso del último aniversario de Roca.

Los lugares de instalación de los semáforos fueron seleccionados por ser considerados cruces muy peligrosos por la cercanía de barrios y colegios y a raíz de una gran cantidad de accidentes registrados.

Cuando se comenzó a trabajar en la obra el intendente remarcó que en reiteradas oportunidades intentaron solicitar la habilitación de Vialidad Nacional, “pero nunca tuvieron respuesta”.

Al igual que en otras ciudades del Valle, Roca finalmente tiene dos semáforos en distintos puntos del acceso de Ruta 22, que fueron financiados por aportes municipales, por un monto que rondan el millón de pesos.

Resta la instalación de un semáforo más a la altura de calle Vintter.

FUENTE: RIO NEGRO

Comentarios