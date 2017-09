Pese a la liberación de los precios, los combustibles no aumentarían

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo ayer que el acuerdo de precios para el petróleo interno se suspende desde el 1 de octubre.

La decisión tomó por sorpresa a las compañías del sector que esperaban un retoque en los surtidores. Con las elecciones en el horizonte, descartan subas.

El gobierno nacional desrregularizó los precios de los combustibles. Tras 16 años, volverá a ser el mercado el que definan los valores en el surtidor. El ministro de Energía Juan José Aranguren confirmó ayer en la exposición petrolera Argentina Oil and Gas 2017 la suspensión del acuerdo para el petróleo nacional y desde el 1 de octubre las compañías decidirán sin intervención su rentabilidad.

“Con el Brent (referencia europea para el crudo) a 59 dólares, el WTI (del mercado norteamericano) entre 50 y 52 dólares y, el precio interno entre 55 y 47 dólares, nadie puede decir que no tenemos precios internacionales”, dijo el funcionario nacional en la apertura de la principal exposición de la industria de los hidrocarburos que desde ayer se realiza en La Rural.

La apertura del evento contó con presencia local. El gobernador Omar Gutiérrez fue destacado entre los presentes. Pero también participó el intendente Horacio Quiroga. Toda la plana mayor del mundo empresarial petrolero estuvo en primera fila, entre ellos, Alejandro y Marcos Bulgheroni de PAE.

Cuando se le preguntó a Aranguren si los combustibles, con el fin del acuerdo, serían más caros o más baratos dijo: “en la medida en que el precio vuelva a bajar, sí (serían más baratos)”. La frase parece una obviedad pero deja entrever que el gobierno no espera un incremento en un bien tan sensible para la inflación como las naftas o el gasoil.

El acuerdo, que se utilizó para eliminar el denominado barril criollo que fijaba precios diferenciales para el petróleo nacional, incluía una revisión trimestral que analizaba la cotización internacional del crudo, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio. Cuando las compañías del sector aguardaban por una nueva reunión, el gobierno tomó la decisión unilateralmente de suspender la medida.

Según explicó el propio Aranguren, el acta firmada con petroleras y refinadoras incluía el punto que permitió dejar sin efecto la revisión de precios. El ítem en cuestión establece que si el crudo mantenía una diferencia por debajo de los 10 dólares durante 10 días, el convenio caía en abstracto. La cartera de Aranguren inidcpo que eso ocurrió el pasado 13 de septiembre.

“Río Negro” consultó durante la Oil and Gas a fuentes de distintas compañías y si bien prefirieron no hacer declaraciones, coincidieron que con las elecciones a menos de un mes no habría chances de que el litro de nafta consiguiera un retoque. En épocas de precios bajos para el crudo, la refinación fue un refugio para las firmas del sector que ahora deberán ajustarse “por el mercado”.

En Río Negro y Neuquén, tanto la nafta como el gasoil, tienen valores inferiores a los que se paga fuera de la Patagonia. Las provincias fueron incluidas en diciembre de 2015 en la zona que tiene una quita de parte del IPC. Los combustibles tienen una diferencia de entre 22 y 12 por ciento con las estaciones de Capital Federal. No hubo menciones de una posible revisión de esta medida.

Comentarios