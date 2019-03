Paró a hacer pis al costado de la ruta y le pegaron un tiro

Le ocurrió a un hombre camino a su casa en Lago Pellegrini. Ya denunció.

Cipolletti. Un hombre que vive en Lago Pellegrini paró en la Ruta Provincial 70 para hacer pis y recibió un tiro en la pierna. Por suerte no fue de gravedad, pero el proyectil le quedó alojado a la altura del gemelo.

Carlos todavía está asustado, pero quiere contar lo que le ocurrió para poner en alerta a las personas que viven en la zona del lago.

Todos los lunes el hombre se junta con sus amigos a jugar al fútbol en Cinco Saltos y jamás imaginó que su regreso a la casa fuera tan traumático.

“Terminamos de jugar y nos quedamos tomando algo y charlando como de costumbre. Después yo me subí a la camioneta y me fui a casa manejando tranquilo”, comenzó su relato Carlos.

“Iba manejando y no aguantaba más las ganas de orinar, así que paré cerca de la zona de San Cayetano donde hay un basural. Mientras estaba orinando sentí una detonación y, como estaba todo oscuro, me asusté muchísimo, por lo que me subí rápido a la camioneta y salí a fondo”, recordó el hombre, que cuando llegó a su casa se encontró con una herida en la pierna izquierda.

“Sentí una detonación y salí rápido del lugar. Cuando llegué a casa y me saqué las medias, vi que había recibido un tiro y me salía sangre del tobillo izquierdo”, dijo Carlos, vecino de Lago Pellegrini

“Cómo será el susto que me pegué que sentí un ardor en la pierna, pero no me di cuenta de que había recibido un tiro. Cuando me saqué las medias en casa vi que me salía sangre del tobillo izquierdo”, detalló el hombre que de inmediato se fue al hospital de Cinco Saltos.

Tras ser atendido en la guardia, le hicieron radiografías y comprobaron que el proyectil que había ingresado por el tobillo había quedado alojado 10 centímetros más arriba, cerca del gemelo

“Ya denuncié pero imagínate que no vi a nadie, solo sentí la detonación. Lo cuento para que la gente tenga cuidado porque no sé si es un loco suelto o pibes jodiendo con un aire comprimido”, concluyó Carlos

FUENTE: LA MAÑANA NEUQUEN

