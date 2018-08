OTRO CASO DE BURUNDANGA EN GENERAL ROCA … ESCUCHA LA NOTA DE LA SUPER

LA SUPER – Una joven denunció que intentaron drogarla a plena luz del día en las dársenas para colectivos.

Plena luz del día, en un lugar con mucho movimiento. Pero nada le importó a un sujeto que se acercó a una joven que esperaba el colectivo e intentó drogarla.

Así lo denunció Dana, quien ya realizó una exposición policial y ahora que ha logrado reconocer al individuo, efectuará la denuncia en la Fiscalía.

“El sábado a las 3 de la tarde estaba esperando sobre las dársenas de calle 25 de mayo el colectivo para irme al barrio IPPV. De repente, un hombre de más 35 años se me acercó , morocho, con lentes espejados, vestido de negro con un logo de ATE (Asociación Trabajadores del Estado)”, inició su relato Dana en diálogo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 10 por La Super FM 96.3).

ESCUCHA LA NOTA

“Me vino a hablar, yo lo ignoraba. Me contaba cosas de él, me preguntaba cosas de mí”, agregó.

“Ahí fue donde se me acercó pero no me llegó a tocar. No obstante sentí un olor fuerte y se me empezó a bajar la presión y me faltaba el aire. Me crucé a la boletería y ahí me resguardaron, me dieron agua”, añadió la joven.

Explicó que “no atiné ni a ir a la Comisaría. Fui después igual a hacer la exposición. Me trataron bien en la Comisaría, el tema es que fueron sinceros porque me dijeron que no podían hacer nada si no tenía datos precisos”.

Dana detalló que “no sentí ni vapor ni nada. Ni siquiera creo que me tocó. Pero me descompuse y a la noche tuve nauseas, aunque tal vez después ya hayan sido los nervios”.

FUENTE : LA SUPER

www.lasuperdigital.com.ar/2018/08/06/otro-caso-de-burundanga-en-roca/

Comentarios