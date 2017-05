Nueva Carrera en el IUPA: Licenciatura en Música Popular

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentará hoy una nueva carrera: la licenciatura en Música Popular. La propuesta abarcará géneros del jazz, rock, folclore y tango.

“La nueva carrera, que abrirá inscripciones antes del receso invernal de este año, ya cuenta con validez nacional y se trata de la única oferta de carácter universitario de este tipo que se ofrece, no sólo en Río Negro, si no también en las demás provincias patagónicas”, se destacó desde el IUPA.

El anuncio será efectuado por el rector del IUPA, Gerardo Blanes, ante toda la comunidad educativa, pero además contará con un invitado especial: el músico Daniel Pipi Piazzolla, nieto del reconocido compositor Astor Piazzolla, quien brindará por la tarde una clase magistral de batería para un centenar de músicos.

La carrera, que durará cuatro años, sólo requerirá, como cualquier carrera universitaria, tener el nivel medio aprobado, pero no exigirá conocimientos musicales específicos previos.

