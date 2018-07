LIGA ARGENTINA de BÁSQUET – Gustavo Maranguello se suma a Del Progreso

El club Del Progreso y su entrenador Daniel Jaule en su objetivo por armar un equipo competitivo en esta primera temporada ha concretado con el jugador Gustavo Maranguello para que se una a las filas del club de Roca.

Maranguello había sido evaluado durante mucho tiempo por el entrenador Daniel Jaule y luego de varias conversaciones, finalmente el nacido en Villa Mercedes se decidió mudar a General Roca para de esa manera montarse en el tren de la Liga Argentina.

¨Daniel Jaule desde hace mucho tiempo ha venido siguiéndome, costo poco que yo decidiera por ir. Me han hablado muy bien del club. Javier Ledesma es mi amigo, me hablo muy bien del club. Me comentó que estaban haciendo muy bien las cosas, muy serios. Así que eso ayudo para que tomara la decisión¨ comentó Maranguello.

Maranguello viene de jugar en Perfora del Torneo Federal junto a Ledesma y ha dejado claro que con el grupo de jugadores que tiene la plantilla y el liderazgo de Jaule, son muchas las cosas positivas que va a vivir el Club esta temporada.

¨El equipo esta bien equilibrado por lo que me han dicho. Jugadores de experiencia y jugadores jóvenes. Los jóvenes te dan la fuerza y la energía. Ojala los chicos aprovechen y disfruten esta etapa, por que ser profesional es difícil¨ sentenció.

Gustavo Maranguello al cerrar sus palabras dejo muy claro que lo que mas desea es contar con el apoyo del público; la emoción de venir a Roca a ponerse la camiseta del Progre es algo que quiere que se viva con mucha intensidad.

Comentarios