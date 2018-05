Las 5 principales novedades que trae el sistema operativo Android P de Google

La versión beta fue abierta al público durante la conferencia anual de desarrolladores y adelantó las tendencias que el gigante tecnológico busca instalar por completo en los usuarios

Una de las noticias más esperadas del evento Google I/O fue el lanzamiento del nuevo sistema operativo de Google, el Android P, que ya está disponible para descargarse en su versión beta y promete cambiar los hábitos de los usuarios hacia sus celulares, de la mano de la inteligencia artificial.

La versión definitiva está planeada para el próximo agosto, fecha en la cual también se conocerá el verdadero nombre del sistema (probablemente algún dulce o golosina que comienza con P), pero el adelanto ya permite probar las principales novedades del sistema.

Google abre sus puertas. Habitualmente, las versiones previas suelen estar restringidas a los celulares propios (los modelos Pixel), pero para este lanzamiento son siete las marcas que pueden operar con el sistema: Nokia, Vivo, OnePlus, Xiaomi, Sony, Oppo y Essential. La descarga puede realizarse en la página de Android.

Según explicó Sameer Samat, vicepresidente de Google Management, en conferencia con Infobae, la apertura beneficia al sistema operativo “porque la experiencia de usuario es distinta en Argentina o en China”. Así, valora las variantes que puedan aportar los fabricantes de equipos para los diferentes mercados.

Mayor eficiencia de la batería. Google aseguró que la nueva configuración del sistema permite un ahorro de hasta 30% de la carga, apuntando a una de las principales consideraciones y quejas por parte de los usuarios.

Los ejecutivos explicaron que Android P “pone a dormir” a las aplicaciones que, con el uso de la inteligencia artificial, predice que no serán usadas en las próximas horas o días, para que el procesador no pierda energía en ellas. A veces (no en todas las ciudades), es suficiente con revisar el pronóstico del clima una vez por día, o incluso menos. Así, el sistema podría no dedicarle recursos durante el resto de la jornada.

“Bienestar digital”. El nuevo Android viene también con “Digital Wellbeing”, una de las iniciativas más representativas que se lanzaron en este evento y uno de los tres pilares del lanzamiento, junto a Inteligencia y Simplicidad. Como herramienta principal, el sistema vendrá con un tablero que muestra cuáles son las aplicaciones más usadas en el dispositivo y cuánto tiempo se ha pasado (o perdido, según sea el caso), para que el usuario sea consciente de las horas dedicadas.

“Es interactiva, se puede analizar tendencias. Tal vez veo que en el fin de semana uso mucho mi correo, y darme cuenta de detalles como esos que no quisiera mantener”, apuntó Sameer. También puede programarse una hora a partir de la cual el celular comienza a bajar el tono (antes de dormir, con la función Wind Down) y fijar límites de tiempo para determinadas aplicaciones, aunque con cierta flexibilidad. “No vamos a bloquear las apps, pero pondremos al usuario en control de lo que hace”, añadió el vicepresidente.

Llegué a casa, adiós al trabajo. En Android P también se podrá separar las aplicaciones personales y las de trabajo, para anular las segundas al llegar a casa o estar con familiares o amigos.

“Es una de mis funcionalidades favoritas”, indicó David Burke, vicepresidente de Ingeniería de Google, quien no había mencionado esta característica por falta de tiempo durante su presentación en la charla principal del martes.

Navegación gestual. El nuevo sistema operativo ofrece nuevas opciones de desplazamiento para abrir las aplicaciones. Entre ellas, una función muy similar a la que ofrece el iPhone X, aunque desde Google aseguran que estaba en desarrollo desde antes que Apple la anuncie: un “medio swype” hacia arriba (no necesariamente en la pantalla de inicio) que abre una sección con tres partes: las apps usadas recientemente, una barra de búsqueda y las aplicaciones que el sistema sugiere, en base a factores como la hora, el lugar o el uso previo. De esta forma, con la función App Actions el celular lanza una predicción de qué es lo que el usuario hará a continuación.

En esta sección, además, deslizando hacia los costados, se podrá pasar al resto de aplicaciones abiertas. Y con un deslizamiento vertical completo, se despliega todo el menú de aplicaciones.

Android no ha eliminado los botones, una decisión temida por algunos usuarios, pero la navegación gestual hace que el público sea cada vez menos dependiente de ellos.

