La VIOLENTA AGRESION de una MADRE a la DOCENTE de su HIJO

INFOBAE – Ocurrió en una escuela de Tigre. La mujer increpó a la docente, la gritó y la golpeó. La víctima en ningún momento responde al ataque

La Escuela N°46 de Tigre fue escenario de la violenta agresión de una madre a la maestra de su hijo.

La discusión ocurrió ayer, dentro de una las oficinas de colegio, ante la mirada de otros docentes y familiares de la atacante.

Uno de los testigos grabó el tenso momento y lo difundió en las redes sociales. En las imágenes se ve cómo la mujer -completamente enardecida- encaró a la profesora, la insultó y la golpeó por motivos que aún no fueron esclarecidos.

Creyendo que la víctima se burlaba de ella, la madre de un alumno comenzó a atacarla.

“No te confundás comingo. ¿Qué me hacés así? ¿Qué te me reís en la cara, la c… de tu madre? No te me rías más en la cara que no soy ninguna afeminada y no te hagas la canchera”, fueron parte de las amenazas, que a los gritos, se escucharon dentro de la sala de la escuela.

En ese momento, la madre del menor le lanzó un golpe a la maestra y fue en ese instante que algunos de los que presenciaban la pelea intentaron separarla. Sin embargo, la mujer insistió con los gritos y las agresiones.

Una de las personas que la acompañaban pidió que la saquen de la oficina para evitar que la escalada de violencia se agudizara aún más. “Eliana, ya está. Vamos”, le dijo una familiar a la agresora.

“No me estoy riendo”, le contestó la docente. “Es su hijo, no el mío”, fue parte de la tímida respuesta de la profesora, quien mantuvo la calma en todo momento. “Yo a mi hijo lo crío como se me canta la c… ¿Entendés, o tenés algún problema?”, lanzó la mamá del chico.

“Críelo en su horario. El mío es hasta las cinco”, dijo la docente. “Entonces ¿por qué no lo mandaste y listo?”, agregó la mujer antes de retirarse. A los gritos, finalmente abandonó la escuela, mientras se escuchaba un suspiro de alivio por parte de la víctima.

