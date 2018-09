LA SOLE EN VIVO por RADIO LA SUPER !

FUENTE: LA SUPER – En diálogo con La Super, en el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 10 por La Super), “La Sole” Pastorutti habló en la previa de su presentación en el 139° Aniversario de General Roca.

“Me encanta Roca, ya perdí la cuenta de las veces que fui. He ido cuando no era tan grande la Fiesta Nacional de la Manzana y ahora es masiva, imponente, en estas últimas ediciones. La fiesta del Aniversario es más chica, pero a mi me gusta. Tenes más contacto con la gente. Me encanta eso”, sostuvo.

Sobre el contexto nacional opinó que “yo me doy cuenta en el escenario las ganas de expresarse en la gente. Hoy notó un bajón, una tristeza generalizada en el pueblo. Estamos atravesando una situación complicada”, lamentó.

“Hay mucha inflación, mucha corrupción, es tremendo”, consideró.

“Lo que veo es que no hay sinceridad, ni en los dirigentes políticos ni en los medios de comunicación. Eso confunde. No obstante, apelo a la democracia, siempre”, agregó.

“Yo voy a seguir con mi sonrisa, poniendo lo mejor de mi. Hay que trabajar y esforzarse, así se consiguen las cosas”, destacó.

Finalmente, adelantó que “Volverás a verme así” será el primer tema que cantará en el Aniversario de Roca. Y para finalizar, a pedido de los oyentes, cantó Amor de los Manzanares en vivo.

