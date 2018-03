Jujuy les cobrará 30 dólares a los extranjeros por atenderlos en sus hospitales

El gobernador Morales lo comparó con lo que exige Chile y contó que en la visita del Papa muchos argentinos pagaron un multa de 200 dólares.

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales anticipó que el seguro que la provincia les cobrará a los extranjeros por atenderse en los hospitales públicos rondará los 30 dólares.

“Es una medida en la que vamos a avanzar. Le vamos a cobrar a los extranjeros esta cápita”, señaló Morales y explicó que puede haber una emergencia que se atenderá de forma gratuita, pero si de eso deriva un tratamiento largo o de mediana o alta complejidad se les cobrará como ocurre en todos los países limítrofes.

“Hay situaciones de argentinos que no los dejan salir de un hospital hasta que no paguen o vaya el consulado a firmar la garantía”, dijo y expuso el caso chileno: “El Soapex es un seguro obligatorio de accidente a personas extranjeras que cobra Chile y que muchos argentinos no pagaron y después les terminaron aplicando una multa del orden de 200 dólares”.

Morales impulsó que el tema se trate en el MERCOSUR. “Como descendiente de bolivianos, estamos muy lejos de plantear una cuestión xenófoba”, indicó.

Avalados por el gobierno nacional, Diputados de Cambiemos presentaron ayer un proyecto de ley para cobrarles a los extranjeros no residentes por la salud y la educación públicas. Fue después de que Bolivia rechazó un pedido de reciprocidad por parte de la Cancillería argentina. Concretamente, se le pedía al gobierno de Evo Morales que la atención a los argentinos sea gratuita como lo es para los bolivianos en la Argentina.

“Quisiera sacar del foco una cuestión sólo con Bolivia, la disposición que estamos implementando de cobrar a extranjeros tiene que ver con todos los extranjeros. Inclusive el disparador es la situación de Chile”, señaló Morales. y explicó el caso: “En ocasión de la visita del Papa coordinamos con Chile, tenemos un trabajo común en materia de salud y otras áreas. En San Pedro de Atacama y Calama había ambulancias jujeñas para atender a los argentinos que iban a visitar al Papa”, señaló. Pero, después a muchos argentinos no pagaron el Soapex (seguro obligatorio de accidente a personas extranjeras) y les cobraron una multa de 200 dólares.

“A partir de allí -dijo Morales- decidimos en el marco de un nuevo plan de salud establecer una cápita o seguro para atención a extranjeros. Nos estamos planteando una medida para todos los extranjeros. El 15% de los turistas son extranjeros”.

