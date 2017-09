HORÓSCOPO Miércoles 27 de Septiembre

Bienvenido a tu Horóscopo Diario, todos los días recuerda entrar al sitio para leer tu Horóscopo.

Dale Me Gusta y Compártelo en Facebook.

ACUARIO

Tienes el control de tu vida y eso se nota, los demás pueden verlo, si crees que no es así, entonces no has estado observando bien lo que se ha estado gestando a tu alrededor.

Una persona de mucho poder te hará una muy buena crítica, esto con respecto a tu trabajo, hay grandes posibilidades de recibir un ascenso o una noticia que te hará muy feliz en un tiempo más.

No dejes de esforzarte por las cosas que quieres, tienes grandes cosas por conseguir.

Una persona que estás conociendo hace poco tiempo te ve como alguien muy fuerte y que es capaz de tomar muy buenas decisiones, te lo hará saber el día de hoy, comienza a crear una buena relación con esta persona, porque podrías descubrir muchas cosas a su lado.

El amor marcha muy bien, procura que siga así en el tiempo, vienen grandes cosas para la pareja.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

ARIES

Posees un gran espíritu de lucha, por lo que no es extraño que el día de hoy deba hacerle frente a ciertas cosas que podrían pasar en su trabajo, finalmente saldrá muy bien parado del conflicto que pueda darse.

Estás en un excelente momento para tomar riesgos y para luchar por lo que quieres, si te dedicas a los negocios es probable que veas un poco de competencia el día de hoy, no te dejes amedrentar por ello, da la batalla y resultarás ganando.

Una persona que quieres mucho está muy pendiente de ti, se ha preocupado por algo que alguien le ha contado, te lo hará saber el día de hoy, no dejes que esto afecte su relación.

Un momento muy bueno podría darse con tu pareja, será algo que los unirá mucho y les darás fuerza para poder sortear cualquier dificultad que se presente.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

CANCER

Los cambios que estabas esperando hace tiempo no se harán realidad el día de hoy, es probable que tengas que esperar un tiempo más.

Si estás buscando trabajo, entonces deberás esforzarte mucho más para encontrar el lugar que deseas, podrías terminar la jornada un tanto desanimado de que tu búsqueda no dé frutos, pero no pierdas las esperanzas, luego aparecerá una excelente oportunidad.

Debes un dinero y aún no has encontrado la forma de pagar lo que adeudas, no dejes pasar más tiempo, tienes que dar una explicación por esto.

No es un buen día para tomar créditos o solicitar préstamos, mejor espera un tiempo hasta que puedas arreglar la situación de otra forma.

El amor está muy estable y no hay grandes cambios, ni tampoco se visualizan problemas más adelante, es importante, eso sí, que busques la manera de poner un poco más de tu parte en algo que tu pareja te ha pedido hace tiempo que hagas y no has hecho.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

CAPRICORNIO

Si estás enfrentando una separación en este momento, es bueno que sepas que este momento tan duro, no será para siempre, los recuerdos quedan, es imposible borrarlos, pero cada vez se irá sanando mucho más la herida hasta que solo quede una cicatriz que apenas serás capaz de ver.

Si tienes la fortuna de estar muy bien en tu relación de pareja, entonces es momento que comiences a darle la importancia que merece, siente que tienes mucha suerte de tener algo que muchas personas quieren, por lo que comienza a decir las cosas que la otra persona merece y dale el cariño que necesita.

Una persona muy buena está por ofrecerte un trabajo muy bueno que te dará grandes ganancias, no dejes que se pase la oportunidad de hacer algo que realmente te gusta y en lo que serás muy feliz, viene dinero a tu vida, solo debes trabajar por ello.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

ESCORPIO

El amor no está tocando tu puerta y eso te está preocupando, no te preocupes porque puede ser solo una fase, solo quiere decir que la persona correcta aún no ha llegado, no apures el proceso, se dará solo y cuando esté frente a ti lo sabrás.

Si por el contrario, estás comenzando a conocer a alguien y se proyecta como algo potencialmente bueno, entonces debes dar rienda suelta a la pasión, no pienses tanto las cosas, necesitas comenzar a explorar más tu cuerpo y las posibilidad de éste.

El trabajo puede estar un tanto difícil y si aún estás sin ocupación, no esperes resultados inmediatos, es probable que te tardes un poco en encontrar algo a tu medida, si estás en una necesidad económica urgente, considera tomar una opción que no has tomado en cuenta hasta ahora, no será quizás lo que quieres, pero debes mantenerte trabajando mientras llega.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

GEMINIS

El trabajo está en un buen momento, pero la rutina te puede estar absorbiendo un poco, algo que estás comenzando a notar con más fuerza mientras pasan los días.

Busca maneras de contrarrestar esto y comienza a poner tu cabeza a trabajar, ordena tu espacio de trabajo, busca tomar riesgos y ponerte metas nuevas, no dejes que todo se mantenga así, podrías terminar con un agotamiento mental y con pocas ganas de seguir en un lugar donde se te dan buenas cosas y hay proyecciones futuras.

El amor está en un buen momento y el día de hoy podrías sentirlo así, siempre recuerda que la pasión es algo muy importante y necesitas dar rienda suelta a las fantasías que tienes con la persona que amas, encontrarás buena recepción de su parte si le haces una propuesta divertida para hacer juntos y explorar su intimidad, disfruten este momento juntos.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

LEO

Es un día perfecto para dedicarlo a la familia, a los amigos, a la pareja y a quienes están a tu lado siempre.

Organiza una cena en casa o hazle una visita a un grupo de gente que te importe, muchos están buscando verte hace tiempo.

Un momento muy lindo entre tú y tus padres, si es que están contigo, podría darse el día de hoy, debes hacerles una visita el día de hoy, no dejes pasar más tiempo.

Necesitas comenzar a pensar mucho más en los sueños que puedes haber dejado de lado por diversos motivos.

Ten siempre en cuenta que la vida no espera y mucho menos a quienes no se esfuerzan en ella.

No dejes pasar la oportunidad de amar, puedes tener la opción de conocer a alguien muy bueno el día de hoy, pero podrías estar pensando en dejar pasar a esta persona por diversos motivos, no lo hagas, será algo muy bueno.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

LIBRA

La vida da muchas vueltas y hoy vas a enterarte de algo que te confirmará esto, es probable que alguien que te haya hecho daño esté recibiendo su merecido, pero no importa lo que haya pasado, no debes sentirte alegre por ello, solo date cuenta con esto que a quien hace el bien, siempre recibirá cosas buenas.

Una persona del pasado volverá a tu mente el día de hoy, pero aunque esto suceda, no des rienda suelta al corazón, estás en otro momento, no des marcha atrás.

Estás conociendo a más de una persona a la vez y esto puede traerte problemas, no mientas a quienes están entrando en tu vida, siempre ve con la verdad por delante y así te librarás de cualquier situación mala que pueda suceder por esto.

Si tienes una relación estable, entonces hoy podrían recibir grandes noticias con respecto a un dinero que esperan hace algún tiempo, úsenlo sabiamente.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

PISCIS

Hay decisiones importantes que tomar y no las estás tomando.

Recuerda que siempre hay caminos y opciones puestas frente a nuestros ojos, toda nuestra vida está compuesta de decisiones y de diferentes caminos para tomar, pero depende de nosotros por donde iremos, procura escuchar a tu intuición y a tu corazón en esta materia.

Si tu relación de pareja está mal hace mucho tiempo y estás comenzando a conocer a otra persona, no tomes la opción de hacer algo a escondidas, es mejor decir la verdad e ir de frente, no sería justo para la persona que está esperando y con la que tienes un compromiso.

No dejes que los miedos te impidan conocer a alguien que ha estado buscando tu atención, no siempre vas fallar en el amor, debes darle una opción cada vez que puedas, podría ser la definitiva.

Comienza a llevar una alimentación más sana, prefiere fibra y frutas por la mañana.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

SAGITARIO

Dudas y confusión podrían nublar tu visión el día de hoy.

En el trabajo tienes una jornada un tanto complicada debido a los constantes cambios que se han suscitado y para los cuales no tenías preparación.

No dejes que estos cambios den vuelta tu mundo, comienza por adelantarte tú a lo que está sucediendo, que no te pille por sorpresa, estudia más, infórmate, busca soluciones.

Una persona que ha vivido un engaño en su relación de pareja buscará tu consejo, dale tu apoyo de la forma que sabes hacerlo, no le dejes pasar por este momento difícil por sí misma.

Tienes un momento complicado con la pareja, es probable que alguien te haga un comentario sobre su comportamiento, pero no saques conclusiones sin saber su versión de los hechos, necesitas saber de su boca primero antes de comenzar a sufrir o asegurar lo que has escuchado.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

TAURO

Debes comenzar a pensar en tomar un camino diferente con respecto a tu trabajo, es momento desordenar un poco tu vida para tomar riesgos que te llevarán a conseguir muchas cosas en el futuro, no dejes pasar más tiempo para tomar decisiones que piensas como un tanto peligrosas, sobre todo en los negocios, tienes que comenzar a pensar en grande y seguir los pasos que te llevarán a ese estado que siempre has soñado con tener.

Un dinero que se te adeuda podría llegar el día de hoy, disfrútalo.

Un amor no correspondido te tiene pensando, no le des más vueltas en la cabeza, no existen los amores imposibles, es solo alguien que no debe estar contigo, ya verás cómo llega pronto una nueva persona a tu vida y todo tomará sentido nuevamente.

Necesitas comenzar a hacer más ejercicio al aire libre, te estás encerrando demasiado en el hogar y en el trabajo, opta por una rutina en las mañanas, te hará bien.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

VIRGO

Tu vida está caminando muy bien y puedes sentirlo hace algún tiempo, se proyectan grandes cosas para ti y para los tuyos.

Es probable que hoy recibas una muy buena noticia de parte de tu pareja, algo que esperaba que resultará hace algún tiempo, por fin tendrá una buena respuesta el día de hoy, dale tu apoyo y siéntete feliz por su éxito.

En el trabajo estás comenzando a recibir muchas buenas críticas, por lo que no es de extrañarse que tengas la oportunidad de recibir un aumento de sueldo o un ascenso en un tiempo más, si esto no te ha sucedido aún, es porque debes poner más esfuerzo en lo que haces, nada llega por sí solo.

Posible viaje o mudanza para el día de hoy o en un tiempo cercano, debes tomar esto como una buena experiencia que te traerá muchos beneficios más adelante.

HOROSCOPO y VIDENCIA para ESTA SEMANA – AQUI

Comentarios