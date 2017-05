HOROSCOPO para HOY VIERNES 19 de MAYO

ARIES

Ariano, en la vida, no todo es inmediato. Deberías aliviarte y comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva. No puedes continuarse así. Sabes que la vida está en perfecto movimiento y que los inconvenientes van y vienen. No debes preocuparte tanto por el hecho de que, tarde que temprano, las aguas siempre y en todo momento y en todo instante y en toda circunstancia vuelven a su cauce. Procura centrarte en solventar algunos aspectos de tu vida. No procures englobarlo todo por el hecho de que, evidentemente, no te va a ser posible. Haz las cosas punto por punto. No te compliques la vida con temas que no son de tu competencia. En el trabajo, tómatelo con calma. Todo lleva su proceso y no puedes efectuar el trabajo de 3 días en uno. Ten cabeza y haz las cosas con el tiempo que requieren. Merced a un conocido, vas a tomar contacto con alguien esencial para tu porvenir laboral. Te vas a alegrar. Por lo que respecta a tu salud, en el caso de estar aguardando algún resultado de una prueba médica, sé paciente. No produzcas agobio o bien ansiedad: no solventarías nada, ya te lo van a dar.

TAURO

Tauro, las apariencias, engañan. Desconfía de la gente que te ofrezca y prometa sueños irreales. La fantasía no se transforma en realidad; te van a estar vendiendo humo, en consecuencia, no entres en su juego. Mantén los pies en este plano. La única forma de no llevarte una enorme decepción va a ser esa, el que en ningún instante pierdas contacto con la realidad; así no te defraudarán. Las palabras no cuentan mas, los hechos sí. Si prosigues este consejo, tu vida económica va a ir viento en popa, por el buen camino. Estás en un buen instante de tu vida a nivel físico. En estos instantes, te envuelve una vibración revitalizadora que te asistirá a restituir tu salud en el caso de haber estado un tanto enclenque. En unos días, te vas a sentir fresco, como nuevo, lleno de salud. De ahí que, todo cuanto ingieras estos días, tanto comestibles, como fármacos, va a ser a la perfección asimilado por tu cuerpo, proporcionándote todo lo que precisas. Te vas a sentir lleno de vida y de energía.

GEMINIS

Géminis, te hallas viviendo una etapa fantástica: un ciclo lleno de realizaciones. Laboralmente hablando, tus días son muy creativos, sacando partido a este don que tienes. La imaginación te va a hacer ganar mucho dinero. Por lo que respecta a tu economía, el día de hoy recibes un pago retrasado que llevabas un buen tiempo aguardando. Con esta cantidad, conseguirás dar un empujón esencial a tus finanzas. En lo referente al amor, un tema complicado para ti en estos instantes, la situación va a ir solventándose y vas a ver la luz día a día. Tus temas se arreglarán de manera fácil puesto que en esta vida, todo es sensiblemente más simple y simple de lo que aparentemente suponemos. Estás bien, no debes intranquilizarte mas, pues te has desequilibrado pues tienes muchos frentes abiertos en tu vida, deberías procurar vivir de la forma más armónica posible. Tu salud es de hierro mas, cuando algo pasa, tu organismo es el primero en apreciarlo. Repercute de una manera sensiblemente más violento que en otras personas. Descansa, duerme y pasea.

CANCER

Cáncer, este fin de semana comienza tu gran cambio. Tu vida sentimental va a ser el primer aspecto en el que repercuta. Es verdaderamente posible que tengas un amigo o bien amigo singular y que mismo desees y desees que se transforme en algo más. Si bien de este modo sea, no la estreses, déjala respirar por el hecho de que, todo el planeta precisa su espacio. No la ahogues. Esta noche, si de esta manera lo quieres, puede ser realmente especial; vas a ver de qué forma la otra persona, tu ser amado, te sorprende asimismo. Déjate estimar. La vida, en lo referente a tu vida laboral y economía, te ofrece el día de hoy una ocasión inusual, única, que no debes dejar pasar. Aprovéchala. Un viaje de negocios aparece en tu horizonte financiero. Vas a ver que actúa como un linimento, va a ser relajante para ti, va a tener un efecto calmante. Llevas mucho agobio en tu vida y, precisas un tanto de cambio y relax. El cuerpo se acostumbra a la monotonía y a la rutina mas, la psique, para estar lúcida, precisa distensión. Sácale partido al viaje.

LEO

Leo, debes quitarte el temor y los prejuicios de tu cabeza. Eres una persona fuerte, siempre y en toda circunstancia y en todo instante y en toda circunstancia logras tus propósitos y carece de sentido que, por una futileza, no te desarrolles como debes. En lo sentimental, pasas por un periodo de pareja bien interesante. Vuestro proceso, como pareja, se estabiliza y apreciarás y vas a sentir en tu corazón el amor que despiertas en tu ser amado. Vas a estar segurísimo de tu relación. Todo a tu alrededor se valoriza de forma continua en tu psique. Revalúas tu vida en todos y cada instante. La energía de la Luna está contigo y, si tuvieses estos días algún género de prueba física o bien competición deportiva, vas a estar tan lleno de energía vital que te sería muy simple quedar en una buena situación o bien lograr una buena puntuación. Aprovéchate de esta inyección energética para concentrarte en tus temas a niveles laborales y personales sobre todo, para poner todo en orden y avanzar por el camino aconsejable. Y si incluso te queda energía, quémala, haz deporte o bien alguna actividad física.

VIRGO

Virgo, comienzas una nueva etapa en la que, en un primer instante, vas a meditar sobre todo lo hecho y vivido en los últimos tiempos. Vas a resumir tu vida, a valorar todo, para continuarse por donde debes. Vas a ver que muchas puertas se abren a tu paso, múltiples ocasiones aparecen frente a ti. Reinicias los temas que has dejado a mitad, sin concluir. Sobre todo, te propones como se merece tu vida sentimental. Ahora eres más mismo, estás en control de tus conmuevas y eso, tu seguridad, queda patente en tu vida cariñosa. Durante esta semana, vas a recibir una nueva que esperas, una contestación. Esta, va a ser absolutamente satisfactoria para ti, enhorabuena. En lo referente a tu salud, de forma especial si eres mujer de mediana edad, podrías hacerte una revisión pertinente, sobre todo para asegurarte de la salud de tus huesos y observar tu posible debilidad ósea. Los hombres asimismo deberían controlarse, hacer mucho ejercicio y observar la nutrición. La salud es lo más esencial que tenemos.

LIBRA

Libra, sabes que, a veces, las personas nos hacen opinar lo que no es. Debes estar atentísimo a ello, librano por el hecho de que el día de hoy, puede ocurrir algo a este respecto. Vas a ver cosas, extrañísimas a tus ojos, que no corresponden con la realidad. Ten mucho cuidado y no caigas en la trampa, no te dejes mentir. Es verdaderamente posible que una oferta de clase comercial o bien laboral sea ilusoria, falsa. Estúdiala muy a fondo ya antes de contestar a ella, es más, aun llévala a un consultor a fin de que te oriente y la revise. La Luna hace mella en ti, librano y tu imaginación está al alza en el momento de las relaciones íntimas. Como es lógico, aprovéchate de ello y vive hoy siguiendo estas pautas. No te arrepentirás, es más, si prosigues tus instintos naturales, transformarás tu noche en una velada mágica. Presta atención a tu nutrición por lo general. Es esencial que lo hagas. Procura acomodarla a tu vida y que esta sea lo más saludable posible. Te sorprenderás de los resultados.

ESCORPIO

Escorpio, las resoluciones, sobre todo las que son de clase sentimental, hay que tomarlas con calma. No te apures o bien te confundirás. Una relación, ya por sí, puede ser algo complejo. De ahí que, debes tener manga ancha y ponderar los pros y los contras. El día de hoy vas a recibir una nueva de máxima importancia que cambiará tu rumbo, por lo menos referente a una idea que tenías en tu cabeza. Va a ser algo positivísimo para ti pues ahora vas a poder ver por ti aspectos que ignorabas de tu pareja. No la desatiendas. Esta nueva afectará además de esto a otros aspectos de tu vida. Es realmente posible que estas semanas la alergia haya hecho mella en ti. Cuídate tus bronquios y las vías respiratorias. Para esto, por su parte, ten tu hogar lo más limpio posible para estar protegido de ácaros y polvo. Suprime cualquier acumulación de suciedad y te vas a sentir mucho mejor. Vas a respirar mejor mas, asimismo te vas a sentir más aliviado. Ve poquito a poco, no te confundas.

SAGITARIO

Sagitario, te sientes escrupuloso, inseguro. Ciertas situaciones acaecidas en tu vida, de clase sentimental, te han vuelto un ser lleno de sospechas y miedos. Por otra parte, como buen Sagitario que eres, tienes desarrollada esa inteligencia, esa chispa intelectual que te hace ver el planeta y tus cosas desde otro punto de vista, otra perspectiva. A partir de ahora, deberías no dejarte a ti sugestionarte por cuestiones que verdaderamente no lo merecen. Vivirías mucho mejor, más apacible y en calma contigo. El día de hoy , empiezas a ver la vida con otros ojos, desde otra óptica diferente y sensiblemente más positiva. Resta relevancia a los temas que no lo merecen, insignificantes. Sé más coherente, sobre todo con respecto a tus sentimientos. El influjo de la Luna te asistirá a revitalizarte. En el caso en el que en el trabajo o en el hogar hayas tenido algún accidente familiar o bien laboral, el día de hoy te vas a sentir totalmente recuperado, con mucha energía interna lo que conseguirá tu bienestar.

CAPRICORNIO

Capricornio, el día de hoy es un día que va a marcar tu vida o bien, al menos, tu porvenir próximo. La resolución que tomes el día de hoy va a ser esencial para los días y meses venideros, va a marcar un nuevo rumbo, un nuevo camino para deambular. Terminas al fin aquellas cosas que sobran en tu vida, que no han de estar, para empezar con las que verdaderamente importan. Empiezas tu porvenir. Ya, conoces realmente bien cuáles son tus prioridades. Ve a por ellas. En el terreno sentimental, ya completamente nadie va a jugar más contigo, ni te engañará. Hoy, te hallas realmente fuerte a nivel sensible, con mucha energía positiva y listo para iniciar. Estás envuelto en un halo de positividad y eso afecta y también influye en todos y cada uno de los aspectos de tu vida, llenándolos de energía. Si bien anteriormente igual hayas conocido el agobio y la ansiedad, ahora, gracias a la situación de los planetas, recibes un impulso infrecuente que calma y relaja tu sistema inquieto suprimiendo cualquier ansiedad existente, sobrante.

ACUARIO

Acuario, desde este fin de semana semana, muchos inconvenientes desaparecen, se solventan satisfactoriamente. Esta segunda quincena es ideal para superar de una vez por todas tus inconvenientes sentimentales. Va a haber una renovación absoluta y sorprendente. Prosigue el dictado de tu corazón. Resulta preciso que lo hagas. Serás el centro de atención y, no solo en el amor. Tu carisma está en apogeo y tu personalidad reluce por sí misma, se impone. Es infrecuente, por tal razón, bastantes personas van a fijar su atención en ti. Tal vez te hayas planteado, cara al verano, empezar a compensar tus comidas e inclusive continuarse una dieta, ponerte a régimen. Es imperativo que, si te decides por tal razón, lo cumplas. Acarrea un esmero, esto es, a fin de que tu deseo se haga realidad, deberás mudar tus pautas alimentarias. Para esto, prosigue tu dieta, anda, sal a correr y haz toda el ejercicio que te resulte posible. Practica deporte. Vas a ver de qué forma tu esmero merece mucho la pena: vas a estar brillante.

PISCIS

Piscis, se presentan este una ocasiones fabulosas en el terreno del amor e incluso en el campo laboral. Va a estar bien que las consideres con todo el respeto y tiempo que se merecen. No actúes por impulsos, toma siempre y en todo momento y en todo instante y en toda circunstancia las resoluciones con la cabeza fría. De este modo, no vas a hacer cosas que te comprometan en un futuro. Si algo no te agrada totalmente, quizás una contestación de tu ser amado, no le des relevancia, déjala pasar. Va a ser lo más inteligente que puedas hacer ahora. El día de hoy , te sientes alegre, excelente, lleno de dicha y vida. Estás de forma plena saludable, rebosas salud. Con lo que, si en estos instantes tuvieses que someterte a alguna operación o bien cirugía, tu cuerpo respondería de una manera increíble. Ahora, tu cuerpo se halla en un proceso regenerativo excelente. Aprovéchate de ello por el hecho de que, cualquier plan de salud que decidieses realizar, sería un éxito. Lo acometerías con mucho dinamismo y energía.

