General Roca – Un año y medio de convivencia con “un olor espantoso”

Comerciantes y vecinos de Roca denuncian la falta de respuestas ante los continuos desbordes del sistema cloacal. Aguas Rionegrinas anunció la licitación de dos obras del sistema de saneamiento, pero para los arreglos definitivos falta mucho tiempo.

En varios sectores de Roca siguen sufriendo las consecuencias de las pérdidas cloacales. En pleno centro de la ciudad, frente a Casa de la Cultura, vecinos y comerciantes siguen esperando la reparación de un caño roto que los afecta hace más de un año y medio. Es una cuadra completamente comercial, donde a diario circulan cientos de peatones temen que surjan enfermedades a raíz del foco infeccioso. Sobre calle Rochdale y Jujuy grandes “cuevas” generan el malestar de los vecinos por el fuerte olor que emanan. Denuncian la falta de respuesta de Aguas Rionegrinas y del área de Medio Ambiente de la municipalidad.

Ante esta situación, el miércoles Aguas Rionegrinas anunció la licitación de dos importantes obras cloacales para Roca el próximo 17 de septiembre, que prevén una inversión cercana a los 8 millones de pesos.

Inicialmente, se subastará la instalación del reemplazo de 510 metros de colector cloacal ubicado en la zona de la calle Buenos Aires entre Bolivia y Uruguay y entre Rodhe y Artigas, y el que está en Alsina entre Brown y Rosario de Santa Fe.

Los comerciantes de la calle 9 de Julio, entre Maipú y Don Bosco, reiteraron sus quejas por la laguna de residuos cloacales con la que conviven desde hace tiempo.

“Hace dos meses se acercó Aguas Rionegrinas a realizar una perforación en la esquina donde funciona una pescadería, pero luego no volvieron a retomar el trabajo. La realidad es que todo sigue igual, nadie se hace cargo y con estos días de calor, el olor se hace insoportable”, relató el encargado de una imprenta que funciona en la cuadra.

Otro de los problemas es el temor de que esos desechos ocasionen algún tipo de enfermedad. A diario cientos de personas transitan por la cuadra, ya que hay muchos locales comerciales y además funciona uno de los centro culturales más concurridos de la ciudad. Allí personas de todas las edades deben atravesar la laguna cloacal para ingresar a las distintas actividades que el lugar ofrecer durante toda la semana.

En calle Jujuy, entre Surinam y Puerto Rico, frente a la plaza María Elena Walsh, dos grandes “cuevas” imposibilitan la normalidad del tránsito. La primera rotura se generó hace más de dos meses y en las últimas semanas lejos de resolverse el problema se sumó un nuevo cráter de aproximadamente un metro.

Otro de los puntos está ubicado en la intersección de calle Rochdale y Santa Rosa, a pocos metro de la rotonda de Jujuy. Allí los responsables de una carnicería y fábrica de chacinados denunciaron que un gran pozo lleno de pérdidas cloacales genera un olor “espantoso”.

Francisco Deitocco, dueño del comercio, sostuvo que “hace más de dos meses estoy intentando que alguien se haga cargo de esa pérdida que se derramó por toda una cuadra, pero nadie da la cara. Cuando hablás con Aguas Rionegrinas te dicen que no saben cuándo lo van a poder resolver, vas al municipio y te responden que ellos no puedan hacer nada porque no les corresponde”.

“Cuando llegamos todas las mañanas el olor se siente muy fuerte y es muy incómodo para nosotros trabajar así. Vendemos alimentos y no está bueno que cada vez que se abre la puerta entre ese olor” señaló. La pérdida de residuos se encuentra estancada en un pozo de casi dos metros que mantiene un color verdoso, lleno de bolsas de polietileno y botellas de plástico.

Desde la empresa provincial habían explicado que ya se comenzaron los trámites de licitación, pero para que arreglos se concreten, falta mucho tiempo.

Sin fondos ni fechas para el Plan Director

Desde el partido RÍO lamentaron la postergación sin fecha de la ejecución del Plan Director de Cloacas anunciado a fines del 2016 para Roca.

El dirigente local Martín Pamio detalló que la senadora Magdalena Odarda consultó al jefe de Gabinete de Ministros sobre el cronograma previsto para el proyecto. “En el Informe 111, de fines de junio, Marcos Peña había informado que las obras para Roca estaban sujetas a la disponibilidad presupuestaria del Enohsa. Ahora, ante una nueva consulta directamente a este organismo, se confirmó que no hay recursos para el plan cloacal en Roca”, lamentaron.

FUENTE: RIO NEGRO

Comentarios