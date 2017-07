Después de una semana prófugo, ayer al mediodía se presentó en la comisaría 31ª de Roca. Minutos antes le dijo a “Río Negro” que ese día tuvieron relaciones, pero que fueron consentidas.

“Disparé (escapé) porque antes de ver si hubo violación, me iban a llevar preso. Yo tengo enemigos que están presos y si yo caigo, me van a cagar voleteando”, dijo ayer Antonio Alsina, el hombre de Roca que estaba siendo buscado desde el fin de semana pasado acusado de rapto y violación de una mujer que lo denunció porque supuestamente la sacó de sus casa arrastrándola de los pelos, la llevó a su domicilio y la abusó sexualmente delante de su pequeña hija.

Las declaraciones las realizó ayer por la mañana, minutos antes de que se presente en la comisaría 31ª, donde quedó detenido.

El hombre negó haber violado a la mujer, con la que dijo tener una relación “enfermiza” desde hace tres o cuatro años, período en el que habrían sido pareja y luego ella le habría cobrado por tener sexo.

De todas maneras reconoció que llegó violentamente al domicilio de la mujer, que rompió un vidrio porque pensando que ella “estaba con otro chabón”, que tuvieron relaciones sexuales pero que fueron consentidas.

“La conozco hace tres o cuatro años. Éramos novios, después amantes, después me cobraba por tener sexo. Los últimos tiempos era un negocio. Es una piba muy bicha, porque me borraba todos los mensajes, pero tengo de testigo a la hermana de que era cierto que me cobraba, que había una relación enfermiza.

Me gustaría que la justicia salga y diga ‘esta mujer no fue violada’, que den el informe forense, del médico, porque a mi se me ensució mucho con esto”, comentó el Alsina un rato antes de presentarse ante la policía.

Lo que asume Alsina es que “fui a la casa de ella, que rompí la ventana porque pensé que estaba con otro hombre, con otro chabón. Si tengo que ir preso por eso, no tengo problema, me hago cargo, y lo hice en un momento de locura porque estaba drogado y en pedo, había estado por todos lados, y fui con esa intención de encontrarla a ella con otro tipo, y no estaba”.

Y enseguida acotó que el no la golpeó. “Que la saqué a la rastra, que la arrastré del pelo, fue mentira. En ningún momento la forcé a nada. Se subió al auto como lo hacía siempre, fuimos a mi casa, como fue siempre.

¿Como se fue? Tuvo que romper algún candado, tuvo que desatarse?. No nada, porque no la tenía amenazada ni con un arma ni con nada. Eso es lo que yo quiero que se vea. ¿Si cometí esa cagada de ir a buscarla a su casa?, si.

Pero que me digan que la secuestré, arrastrándola del pelo, que la secuestré apuntándola con una arma, no, jamás usé armas. En el auto lo único que hay es una pala, como herramienta de trabajo. Si tienen la prueba de la violación porque no la dan a la luz. Así como me ensuciaron”, agregó antes de presentarse ante la policía tras una semana prófugo.’

La semana pasada una mujer denunció que Alsina ingresó a su casa por la fuerza, la tomó de los pelos, la llevó en auto hasta su vivienda y la abusó sexualmente.

