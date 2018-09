General Roca – Bomberos recomiendan consultar antes de quemar pastizales

En Roca está prohibido, sin embargo algunas personas hacen caso omiso a la reglamentación y a las sugerencias.

“Vecino colabore con nosotros! No realice quemas, no haga un mal uso de los servicios de emergencia. Las quemas se encuentran prohibidas, no genere inconvenientes a terceros”. Así se expresaron Bomberos Voluntarios en sus redes sociales pidiendo colaboración con su labor, por la quema de pastizales en Roca.

El incendio de hojas y de podas está prohibido en Roca bajo la Ordenanza N° 4232/06, en relación a los “olores pestilentes hacia la atmósfera, como así también la emisión de gases, polvos, nieblas, etc.,” porque pueden causar perjuicios a la salud de las personas. En este sentido se prohibe a la comunidad “no realizar quema de papeles, hojas, pastos, ramas, plásticos, gomas, telas, etc., de residuos domiciliarios o restos de poda y hojas dentro de su propiedad o en la vía pública”.

Para evitar incidentes, posibles heridos o pérdidas materiales, Bomberos Voluntarios recomiendan que a la hora de realizar una quema, eleven una nota a Medio Ambiente, para que desde el sector les den los requisitos y el permiso para realizar una acción de estas.

Ayer se registraron 7 incidentes que mantuvieron a las unidades en constante alerta. Según prensa de Bomberos 5 de los incendios fueron de pastizales, uno en una casilla y el último en un pequeño depósito en zona de chacras. La primera intervención se registró después de las 17 horas y, luego de ello, continuaron trabajando para sofocar distintos focos de incendios.

También trabajaron en conjunto con bomberos de Cervantes, para controlar un gran foco incendiario de pastizales y algunos tanques de fuel oil afectados en la chacra 267.

