FRENAN LOTEOS en General Roca por FALLA en la RED de AGUA

Los inconvenientes que se presentan en la actualidad para contar con la prefactibilidad del servicio de agua en nuevos desarrollos urbanos fueron tema de debate ayer en Roca.

Una “mesa redonda” reunió a inversores inmobiliarios, agrimensores, ingenieros, arquitectos, funcionarios del municipio encabezados por el intendente Martín Soria, concejales y quien está a cargo de la Subgerencia Regional de Aguas Rionegrinas (ARSA), Gustavo Toffani.

Los barrios ubicados al sur de la Ruta Nacional 22, en la zona alta de Roca y en sectores aledaños a J. J. Gómez (que es donde se concentran la mayor cantidad de nuevos loteos) son los más afectados.

Ocurre que ARSA requiere de una presión de un kilo de agua otorgue la factibilidad del servicio, indicador que garantiza que el abastecimiento para los nuevos usuarios no resentirá las canillas de quienes ya cuentan con el servicio. Ese volumen no siempre se alcanza, por lo que en esos casos se resuelve no ampliar la red.

“Hasta pagamos una obra complementaria para llevar el agua. Hicimos dos loteos y cuando vamos a hacer el tercero me dicen que no”, reclamó indignado uno de los inversores, que desarrolla un emprendimiento en el corredor Viterbori y analiza la posibilidad de colocar un tanque provisorio hasta tanto se ejecute la obra.

Una dupla de socios neuquinos proyecta un barrio en la Villegas al 7.000, que ya fue aprobado por ordenanza en el 2010, pero que no contaría aún con la factibilidad del agua. “Echan a la gente que viene a invertir a Río Negro”, se lamentó uno de ellos, Jorge Sainz.

Qué dice ARSA

Según los registros de la empresa provincial, entre el 2012 y la actualidad llegaron a las oficinas 120 solicitudes de factibilidad. “A unas 10 le dijimos que no, excepcionalmente. Remarcamos que se dice que sí a un nuevo barrio cuando consideramos que hay agua”, explicó Toffani.

Desde el sector inmobiliario se solicitaron soluciones intermedias, para poder contar con el agua y entregar los lotes cumpliendo los plazos fijados con los compradores.

Lo concreto fue que se resolvió presentar una nota en Nación para avanzar en una solución definitiva: contar con la obra del nuevo Plan Director de Agua.

Para ello ya se desarrollaron dos proyectos. Uno en el 2008 para el Plan Director de la ciudad y otro en 2012, que abarca sólo a las urbanizaciones ubicadas al sur de la Ruta 22. “Incluyen muchas redes de agua, un acueducto en la zona norte con una cisterna de 2.000 metros cúbicos, tanques elevados, nuevas bombas, ampliación de la planta potabilizadora de Stefenelli”, amplió el subgerente, quien remarcó que para los barrios ubicados al sur de la ruta se contempla la construcción de una nueva planta potabilizadora.

“Lo más positivo de este encuentro es que el municipio se ponga del lado nuestro y entre todos luchemos por la obra”, sostuvo Tiffani.

El intendente Martín Soria se comprometió a viajar a Buenos Aires en el corto plazo y solicitar información sobre el proyecto que se incluyó en el presupuesto para ejecutar en esta ciudad, y que refiere justamente a la red de agua. El martes que viene a las 10 habrá el nuevo encuentro en el Concejo Deliberante para cerrar una nota que presentará con firmas.

