FEDERAL A – DEPORTIVO ROCA sumó un 9, RODRIGO AILLAPAN

Se trata de Rodrigo Aillapán, de 27 años, ex Deportivo Madryn, Chaco For Ever, Brown de Adrogué, Almirante Brown y Sarmiento de Junín.

Aillapán se suma a José Lincopán y Maximiliano Prioreschi.

De esta manera, se convirtió en el tercer refuerzo confirmado para el plantel que dirige Mauro Laspada y que ya está de pretemporada.

El delantero, en torneos federales, sumó 10 goles en 54 partidos jugados con las camisetas de Chaco For Ever y Deportivo Madryn.

En total, un promedio de 0,19 goles por partido. Por su parte, en la B y C Metropolitana alcanzó los 7 goles en 121 partidos -con Sarmiento de Junín, Brown de Adrogué y Almirante Brown-.

