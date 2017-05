El Estado Islámico se adjudicó el atentado terrorista tras el recital de Ariana Grande en Manchester

INFOBAE – El grupo yihadista publicó un comunicado en las redes sociales en el cual asegura que un “soldado del califato” hizo estallar explosivos en el “desvergonzado” teatro en el que se reunían “los cruzados”.

Fuerte amenaza contra los cristianos del mundo

El grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) se adjudicó el atentado terrorista en un concierto de música pop en la ciudad inglesa de Manchester, donde al menos 22 personas murieron y 59 resultaron heridas.

“Con la ayuda y el apoyo de Alá, un soldado del califato logró hacer estallar explosivos en medio de una reunión de los cruzados en la ciudad británica de Manchester”, dice el comunicado publicado por los yihadistas y divulgado por el sitio de monitoreo yihaadista Site.

“En venganza por la religión de Alá, en un esfuerzo por aterrorizar a los infieles y en respuesta de sus transgresiones contra la tierra de los musulmanes.”, agrega.

Unusual: Claim not first via Amaq. ISIS says attack was carried out with explosive devices, killing/injuring more than "100 crusaders."

— Björn Stritzel (@bjoernstritzel) 23 de mayo de 2017