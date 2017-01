ENCONTRARON un CUERPO SIN VIDA de un HOMBRE en el CANAL GRANDE

A primera hora de la mañana de hoy se rescató el cuerpo de un hombre sin vida del Canal Principal de Riego a la altura de calle Maipú de Roca. Todavía no fue identificado.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios concretaron el rescate, luego de recibir a las 5:30 una llamada de la Unidad Policial 21 que alertó sobre la presencia de un cadáver flotando en el agua en el cruce de Rosario de Santa Fe.

El cuerpo recorrió varios metros más hasta que se extrajo del agua, en donde se presume que no llevaba mucho tiempo por el estado en que se encontraba. “No tenía documentación, no se sabe quien es, a la vista no tenía signos de violencia”, se indicó desde el Cuartel Central de Bomberos.

Se estimó que el hombre no superaba los 40 años. Se encontró vestido y hasta con las zapatillas puestas, se amplió.

Comentarios