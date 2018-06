En Paso Córdoba preocupa la crecida del río Negro

El incremento de los caudales generó diversos inconvenientes para los vecinos de la zona.

“La semana pasada no teníamos agua en el patio, pero ahora está lleno. Incluso mi marido tenía un corral con caballos y los tuvo que sacar porque se estaban mojando”. La mujer que habla vive en la zona conocida como el médano, en Paso Córdoba. Es parte de una de las cinco o seis familias que residen sobre calle Cabo de Hornos y que tienen lagunas en el patio trasero.

Sólo un terraplén de cinco metros de ancho separa sus terrenos del brazo del río, donde el caudal se hace sentir con fuerza.

En el otro extremo de Paso Córdoba vive la familia Sáez, en un pequeño barrio rural conocido como Buenos Aires Chico. En el 2007 la inundación llegó hasta su casa y parte de la familia tuvo que autoevacuarse.

“Vemos que el río está aumentando todos los días un poco y ya llegó hasta el corral de los chanchos. Tuvimos que sacarlos de ahí y buscar otro lugar. Para que llegue a la casa falta mucho, pero nos preocupa”, comentó Lidia mientras buscaba leña en un galpón.

A pocos metros del puente de Paso Córdoba vive Don Rodríguez, quien aseguró no estar preocupado “porque para que el río se desborde falta mucho”, asegura.

Una mirada a los alrededores, donde se ven árboles tapados hasta la mitad, carteles y parrilleras prácticamente tapadas por el agua, genera hasta cierto miedo, pero para quienes están acostumbrados a vivir a orillas del río, la crecida no es tan grave hasta el momento.

“Estamos entre 1200 y 1400 m3 cúbicos por segundo. Para que exista una inundación tenemos que superar los 2.000m3, o sea que falta más de un metro para que eso ocurra”, explica Rodríguez, quien vivió toda su vida a escasos 20 metros del río, pero una zona más alta.

“El problema no es la crecida en sí, sino las filtraciones en los lugares bajos. Hay gente que no hizo rellenar sus terrenos y ahora ve como se aparece el agua cerca de sus casas. Yo aproveché unas camionadas de tierra y escombros que sacaron hace unos años y no tengo problemas”, dice otro vecino de calle Romagnoli.

El director de Defensa Civil, Manolo Carrillo, aseguró que en las recorridas que se realizaron por los barrios Buenos Aires Chico, La Frontera o zona del Médano, no observaron crecidas importantes que afecten las viviendas.

Si destacó que el mayor problema existe en la zona de Apycar, donde el desborde del canal, que alimenta el piletón del balneario municipal, inundó las calles del lugar por lo que todos los accesos a los clubes como “La Española”, el predio municipal y calles cercanas a barrio La Rivera están anegadas. Esto generó los cortes de calles y el colectivo urbano debió cambiar el recorrido para poder conectar los barrios La Rivera y Mosconi.

Según los datos de la AIC, el caudal del río estaría entre 1400 a 1500 m3 por segundo.

Los motivos

La demanda de energía a nivel nacional hizo que hubiera una mayor erogación de los ríos, sobre todo el Neuquén que pasó de los 150m3 a los 435 m3 por segundo, provocando desbordes en algunos sectores del río Neuquén y Negro.

Desde Defensa Civil de Neuquén indicaron días atrás que el caudal iría disminuyendo aunque no descartaron futuros incrementos. “Dependemos del pedido de nación” manifestó el subsecretario de Defensa Civil de Neuquén, Martín Giusti.

FUENTE: www.rionegro.com.ar/sociedad/roca-en-paso-cordoba-preocupa-la-crecida-del-rio-negro-YB5300364

