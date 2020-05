En GENERAL ROCA NO SE HABILITARÁ NINGUNA ACTIVIDAD de ESPARCIMIENTO por UNA HORA y se CIERRAN los ACCESOS SECUNDARIOS a la CIUDAD

FUENTE: MEDIOS DEL AIRE – En Roca no se habilitan las salidas de 1 hora de esparcimiento y a partir del mediodía se van a empezar a cerrar los accesos secundarios de la ciudad. Lo confirmó la intendenta Maria Emilia Soria

«Lamentablemente, la gente no ha tomado nota de la gravedad de la situación por eso no se van a autorizar las salidas de 500 metros a la redonda. Está claro que no se han cumplido las pautas sanitarias. La provincia atraviesa una situación preocupante y compleja», así lo indicó la intendenta, María Emlia Soria, en declaraciones a Medios del Aire.

Por otro lado, la mandataria municipal confirmó que a partir de hoy se cierran accesos secundarios en la ciudad.

“Estamos armando un mapa sanitario y vamos a cerrar los acceso secundarios para restringir aún más la circulación y colaborar con el trabajo de la policía. Vamos a dejar vías sanitarias y del transporte público liberadas”.

Soria confirmó que la medida preventiva y sanitaria cuenta con el aval del Comité de emergencia local porque no hubo respuestas de la provincia y estimó que a partir del mediodía se va a empezar a movilizar el personal de obras públicas para cerrar accesos sobre la calle Damas Patricias, Vintter, accesos de Ruta 22, Ruta 6 y calle Evita, entre otros.

En cuanto a la cuestión sanitaria de la provincia, Soria apuntó: “me da la pauta que algo no se hizo bien pero no estamos para criticar si no para aportar de manera constructiva. Me preocupa que el 80 por ciento de los contagios sea personal de salud y de la policía. Se tienen que cumplir con todas las pautas, para que estas cosas no sucedan y lamentemos las consecuencias”.