En FEBRERO, VUELVE el CINE a GENERAL ROCA !!!

El espacio donde funcionaba Paradiso, y ahora será Rex, reabrirá con dos salas: de 2D y 3D. Tienen previsto inaugurar el 10 con “Cincuenta sombras más oscuras”.

FUENTE DRN – Tras varios meses de silencioso trabajo, el cine de Roca reabrirá sus puertas en febrero. Pero lo hará con una nueva forma: en lugar de una sala habrá dos, y además de 2D tendrá una sala de 3D.

El nuevo dueño del ex “Paradiso”, Mariano Iturbe contó a “Río Negro”, como viene la remodelación del antiguo edificio que ahora se llamará “Rex”. La firma que está a cargo del emprendimiento es NA S que ya tiene salas en Cutral Co.

“El 10 de febrero estimamos que comience a funcionar para la Fiesta de la Manzana”, anticipó.

“Si no llegamos para esa fecha abriremos el 17, pero será el mes que viene eso es seguro”, agregó.

Para esos días se estrenará “Cincuenta sombras más oscuras” que es la continuación de “Las 50 sombras de Grey”, y para los más chicos la película de Disney, “Moana”. “Hasta agosto es lo más fuerte: se van a estrenar más de 30 películas, se van a emitir en la semana, feriados y fines de semana”, dijo.

El nuevo cine tendrá dos salas: una 3D para 180 personas y otra 2D para 120 aunque se espera que con el tiempo se acondicione también para 3D. Todas las butacas serán nuevas modernas y más cómodas y la tarifa de las entradas será más económica que en otras cadenas de cine: “habrá combos, días de dos por uno y se va a poder comprar entradas desde la página web”.

Además, el empresario contó que “va haber una salida de emergencia por la calle Mitre, en lo que era un local de agencia de turismo, que también compramos”.

El nuevo propietario señaló que la inversión ronda los 100 millones de pesos y que los dos proyectores que se usarán cuestan entre U$S 90.000 y U$S 120.000 y vienen de Estados Unidos. “El antiguo proyector fue donado al museo Histórico “Lorenzo Vintter” y todo el material que ya no se utiliza y está en buen estado”, dijo Mariano.

Los nuevos proyectores tienen las mismas características que los que se usan en las grandes cadenas nacionales y con sonido de 7.1.

Se van a poder comprar gaseosas, golosinas, pochoclos y con el tiempo se evaluará dar otro tipo de comida. “La idea es brindarle la mayor comodidad al usuario, que la gente venga pueda disfrutar con su familia”, expresó.

El antiguo proyector que se usaba en el cine Paradiso fue donado al museo Histórico Lorenzo Vintter, igual que otros materiales ya antiguos.

